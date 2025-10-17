Παραδίδει ακόμα μια σορό η Χαμάς που καλεί να τηρηθεί η συμφωνία

Ζητά από τις χώρες - μεσολαβητές να πιέσουν για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Ιδιαίτερα εύθραυστη αποδεικνύεται στην πράξη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ, που επιδίδεται σε κρεσέντο απειλών, συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, ενώ δεν τηρεί βασικούς όρους της συμφωνίας, όπως είναι η «ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός του παλαιστινιακού θύλακα και το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα (ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο) ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέρχονται και να εξέρχονται.

Από την πλευρά της η Χαμάς δηλώνει τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία και συνεχίζει να παραδίδει (αν και με καθυστέρηση) σορούς ομήρων στο Ισραήλ. Παράλληλα, κατήγγειλε σημάδια εκτελέσεων σε σορούς Παλαιστίνιων που έδωσε το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό, στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης δήλωσε, το βράδυ της Παρασκευής στο πρακτορείο Reuters, ότι η Χαμάς θα παραδώσει άλλη μια σορό Ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό. Πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σορών όλων των υπόλοιπων ομήρων, όμως σημείωσε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για τα επόμενα βήματα που προβλέπει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα και πάλι της μεθορίου, η είσοδος της βοήθειας, η εγκαθίδρυση μιας διοίκησης και η ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Άλλα άλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Την ίδια στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι μολυσματικές ασθένειες στη Γάζα «ξεφεύγουν από τον έλεγχο», με μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία της περιοχής να λειτουργούν μερικώς.

Σκότωσαν παιδί στη Δυτική Όχθη

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό το βράδυ της Πέμπτης, κοντά στη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε ούτε την ταυτότητα ούτε την ηλικία του παιδιού, αλλά δήλωσε ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες στο χωριό αυτό.

«Το παιδί ήταν μπροστά στο σπίτι του και η περίπολος του στρατού πέρασε, οι νέοι ήταν στον δρόμο, και ο στρατός έριξε πάνω τους δακρυγόνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θείος του αγοριού, ο Μοχάμαντ Ζακί Χάλακ. «Το παιδί ήταν σε άλλη περιοχή, όχι με τους νέους», υπογράμμισε.

Τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων και στρατιωτικών επιθέσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου 2023, αναφέρει ο ΟΗΕ. Ένας στους πέντε από τους νεκρούς ήταν παιδί.