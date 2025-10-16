Πού «σκοντάφτει» η εκεχειρία: Το Ισραήλ πιέζει και απειλεί - Τι ζητάει η Χαμάς

Η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση και ζητά ειδικό εξοπλισμό για να ανακτήσει τις υπόλοιπες • Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα ζητώντας όλες τις σορούς άμεσα, παράλληλα παραβίασε την εκεχειρία και εμπόδισε τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας

Κρίσιμες εξελίξεις και πάλι στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και Χαμάς συνεχίσουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανέφερε ότι η Χαμάς όφειλε να παραδώσει όλους του ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12.00 της Δευτέρας. Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι επέστρεψε τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση στη Γάζα και ότι έχει ανάγκη από ειδικό εξοπλισμό για να ανακτήσει τις υπόλοιπες. Η συμφωνία προέβλεπε επιστροφή όσων σορών ήταν εφικτό να εντοπιστούν.

Η Χαμάς καταγγέλλει παραβίαση εκεχειρίας και 24 νεκρούς

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε ο Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, αφού τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στον θύλακα από την Παρασκευή. «Το κατοχικό κράτος εργάζεται νυχθημερόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω επί του πεδίου παραβιάσεων», είπε. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες αυτές. Εχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην προσεγγίσουν τις θέσεις του στρατού και οι δυνάμεις του «άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Φόρουμ Οικογενειών απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων». Η Χαμάς απελευθέρωσε εντός της προθεσμία τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά δεν έχει παραδώσει παρά 9 σορούς από τις 28 που έχει στα χέρια της. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ένα είναι ξεκάθαρο: όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας γνωρίζει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», είπε. «Αν η Χαμάς αρνηθεί να σεβασθεί τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επαναλάβει τις μάχες και θα φροντίσει για την πλήρη ήττα» της Χαμάς, προειδοποίησε την Τετάρτη ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

Οταν ερωτήθηκε για την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει πτώματα. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα». «Ορισμένα από τα πτώματα αυτά είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ», προσέθεσε. Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν είχε δηλώσει ότι «διεθνής οργανισμός», που επιστρατεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα βοηθήσει «στον εντοπισμό των νεκρών ομήρων αν δεν βρεθούν και παραδοθούν τη Δευτέρα».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπεi σε πρώτη φάση την εφαρμογή της εκεχειρίας τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης σε τελευταία φάση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αμνήστευση ή τον εξορισμό των μαχητών της, καθώς και την συνέχιση της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα. Αυτά τα σημεία τελούν υπό συζήτησιν. Το Ισραήλ έχει την υποχρέωση μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο για την εισροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν thn P;empth ότι η ημερομηνία ανοίγματος του περάσματος της Ράφα θα ανακοινωθεί αργότερα και το άνοιγμα θα αφορά «αποκλειστικά την κυκλοφορία των προσώπων».

Αντίποινα και στο πεδίο της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας

«Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και η πρόσβαση να είναι τελείως ελεύθερη», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το πέρασμα της Ράφα. Ο Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι χιλιάδες φορτηγά μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να εισέρχονται κάθε εβδομάδα στη Λωρίδα της Γάζας για να αντιμετωπισθεί η ανθρωπιστική κρίση. Μόνο 600 φορτηγά έλαβαν άδεια εισόδου στη Γάζα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο συντονιστής του ΟΗΕ δήλωσε ότι αυτό αποτελεί «καλή βάση», αλλά σε μεγάλη απόσταση από το αναγκαίο. Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς δήλωσε ότι οι ποσότητες της βοήθειας που έχουν εισέλθει στη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό». Στο τέλος του Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε πολλές ζώνες της Λωρίδας της Γάζας σε κατάσταση λιμού, γεγονός που το Ισραήλ αμφισβητεί.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι πεινασμένοι κάτοικοι καταλαμβάνουν συστηματικά τα φορτηγά μεταφοράς της βοήθειας για να κλέψουν και να αποθηκεύσουν προμήθειες, γεγονός που εμποδίζει την συντεταγμένη διανομή της βοήθειας στις πληγείσες από τον λιμό περιοχές, σύμφωνα με πηγή ανθρωπιστικής οργάνωσης.