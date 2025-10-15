Διεθνείς εκκλήσεις για επείγουσα βοήθεια στη Γάζα 

Το Ισραήλ καλείται να ανοίξει «αμέσως» όλες τις προσβάσεις για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας • Τι γίνεται με τους ομήρους.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο αποδεικνύεται στην πράξη το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μαστίζεται από ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Το πρωί της Τετάρτης και παρά τις περί του αντιθέτου ανακοινώσεις, Ισραηλινός αξιωματούχος ανακοίνωσε πως το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα «δεν θα ανοίξει σήμερα». Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν κατάσταση λιμού σε αρκετές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι αντιδράσεις και οι εκκλήσεις

Το Ισραήλ πρέπει να ανοίξει «αμέσως» όλες τις προσβάσεις της Λωρίδας της Γάζας στην ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση και θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας», δήλωσε ο Φλέτσερ από το Κάιρο.

Όπως υπογράμμισε, «το διακύβευμα αυτής της συμφωνίας (εκεχειρίας) δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις Τύπου και οι συνεντεύξεις. Είναι να παρέχουμε φαγητό στα παιδιά, να έχουμε αναισθητικά στα νοσοκομεία για τους ανθρώπους που λαμβάνουν θεραπείες, να έχουμε σκηνές για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Φλέτσερ, ο οποίος ηγείται της υπηρεσίας συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναμένεται να μεταβεί την Πέμπτη, στο σημείο διέλευσης της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά του συνόρου με τη Γάζα, «για να δει την προετοιμασία των τεράστιων ποσοτήτων βοήθειας που πρέπει να προωθήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και εβδομάδες» στον παλαιστινιακό θύλακα. Ωστόσο ο Φλέτσερ υπογράμμισε ότι, επί του παρόντος, δεν γνωρίζει εάν αυτό το πέρασμα θα ανοίξει.

«Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και θέλουμε εντελώς απρόσκοπτη πρόσβαση. Ήμουν στο Σαρμ ελ Σέιχ (στην Αίγυπτο) με τον πρόεδρο Τραμπ και τους άλλους ηγέτες οι οποίοι ήταν κατηγορηματικοί ότι πρέπει να μας επιτραπεί να παραδίδουμε βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα. Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον λιμό (στη Γάζα), να ανοικοδομήσουμε τον τομέα της υγείας, να απομακρύνουμε τα ερείπια και να αρχίσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής», δήλωσε. «Υπάρχει μια αίσθηση απολύτως επείγουσας ανάγκης. Οι ομάδες μας είναι έτοιμες, οι προμήθειες είναι έτοιμες».

Ομοίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο να μεταφερθούν άμεσα φάρμακα, νοσοκομειακός εξοπλισμός και καύσιμα στα ερειπωμένα νοσοκομεία της Γάζας. Απαιτείται επίσης επειγόντως βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων ιατρικών εγκαταστάσεων, δήλωσε η Δρ. Χάναν Μπάλκι, επικεφαλής του γραφείου του ΠΟΥ στην ανατολική Μεσόγειο.

«Έχουμε πολλές ελπίδες ότι η εκεχειρία... θα είναι μακροχρόνια και ότι μπορούμε να ανοίξουμε και να κάνουμε το έργο που πρέπει να κάνουμε με τις άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και με τους εταίρους μας επί τόπου», δήλωσε η Μπάλκι.

⇒ Σύμφωνα με τον OCHA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες την είσοδο της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, κυρίως υγραέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, όπως και πρόσθετες σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι και φάρμακα. Για τον Φλέτσερ, «αυτό ήταν ένα ελάχιστο ποσοστό των ειδών πρώτης ανάγκης» που απαιτούνται, «δεκάδες φορτηγά (εισήλθαν)... μια καλή μέρα μάλλον... παρότι πρέπει να δούμε εκατοντάδες φορτηγά να διασχίζουν» τον θύλακα.

Οι σοροί των ομήρων και οι απειλές Τραμπ

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 Ισραηλινούς ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις 7 από 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

«Η Χαμάς.. απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης. «Δεν θα συμβιβαστούμε με αυτό και δεν θα λογαριάσουμε προσπάθειες μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. «Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN.