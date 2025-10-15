Επέστρεψε στο εδώλιο ο Νετανιάχου - Δικάζεται για διαφθορά

Ξανά «στο σκαμνί» λίγο μετά το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της χώρας να του απονεμηθεί χάρη • Προσήλθε ευδιάθετος την ώρα που ο ίδιος και πολλοί υπουργοί του δέχτηκαν καθ' οδόν αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Τελ Αίβ και κατέθεσε, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας όπου βαρύνεται με κατηγορίες για ποινικά αδικήματα διαφθοράς, λίγο μετά το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της χώρας να του απονεμηθεί χάρη, αίτημα το οποίο διατύπωσε μέσα στο κοινοβούλιο.

Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστήριο απαίτησαν τη συνέχιση της δίκης κάνοντας λόγο για δοκιμασία για τη δημοκρατία του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου αρνείται όλες τις κατηγορίες και εμφανίστηκε την Τετάρτη για την τελευταία ακρόαση στη μακροχρόνια δίκη του για διαφθορά. Η δίκη του έχει ξεκινήσει από τον τον Μάιο του 2020. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προσήλθε ευδιάθετος την ώρα που ο ίδιος και πολλοί υπουργοί του δέχτηκαν αποδοκιμασίες από διαδηλωτές καθ' οδόν προς το δικαστήριο, ανέφέρει AFP. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Νετανιάχου παραπονέθηκε οτι έχει επίμονο βήχα και κρυολόγημα και ζήτησε να ολοκληρωθεί η ακρόαση νωρίτερα. Οι δικαστές συμφώνησαν.

Μία από τις ποινικές κατηγορίες με τις οποίς βαρύνεται ο Νετανιάχου, είναι ότι εκείνος και η σύζυγός του, Σάρα, κατηγορούνται ότι δέχτηκαν είδη πολυτελείας αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων σαμπάνιας, πούρων και κοσμημάτων, από δισεκατομμυριούχους, σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες. Εγκαλείται επίσης ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί καλύτερη κάλυψη από δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα πολιτικής πλεκτάνης.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ μέσα στην Κνεσέτ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να λάβει χάρη για τις υποθέσεις διαφθοράς που εκκρεμούν εναντίον του. «Πούρα και σαμπάνια, ποιον στο καλό νοιάζουν αυτά;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, πριν ζητήσει από τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτζογκ να του απονείμει χάρη. «Γιατί δεν του δίνετε χάρη;» είπε. Εναντίον του Ισραγλινού πρωθυπουργού εκκρεμεί επίσης ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην επίθεση της κυβέρνησής του εναντίον των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα. Ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια που πέρασε επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ, έχοντας υπηρετήσει 18 χρόνια σε διάφορες θητείες ως πρωθυπουργός από το 1996.

[Με πληροφορίες από το Al Jazeera]