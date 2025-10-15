Τον πρόεδρο της Συρίας υποδέχεται ο Πούτιν

Οι νέοι τζιχαντιστές ηγέτες της Συρίας επιδιώκουν να συνάψουν ειρηνικές σχέσεις με τη Ρωσία παρά την προηγούμενη συμμαχία της Μόσχας με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ • Ο πρόεδρος πρόκειται πάντως να ζητήσει παράδοση του Μπασάρ Αλ Άσαντ, για να δικαστεί για εγκλήματα κατά του συριακού λαού

Συνάντηση με τον Αχμέντ Αλ Σάρα έχει σήμερα Τετάρτη στη Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Άχμεντ αλ Σάρα πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η συριακή αντιπροσωπεία «θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών, καθώς και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους», όπως δήλωσε στο AFP κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σύρος πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Πούτιν και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν «οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις, το καθεστώς των ρωσικών βάσεων στη Συρία και τον επανεξοπλισμό του νέου συριακού στρατού».

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον Πούτιν, διευκρινίζοντας ότι «οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, καθώς και το καθεστώς των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη».

Ο Σάρα αναμένεται ότι θα έχει συνομιλίες σχετικά με την παρουσία της ρωσικής ναυτικής βάσης στην Ταρτούς και την αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ, όπως είπε ένας Σύρος αξιωματούχος. Πρόκειται επίσης να ζητήσει επισήμως από τη Ρωσία να παραδώσει στη Δαμασκό τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ, έναν στενό σύμμαχο της Μόσχας, ώστε να δικαστεί για εγκλήματα κατά του συριακού λαού, όπως προσέθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος αλ Σάρα είχε αρχικά προγραμματιστεί να παραστεί σε μια ρωσοαραβική σύνοδο κορυφής που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη, η Μόσχα όμως την ανέβαλε καθώς αρκετοί Άραβες ηγέτες κινητοποιήθηκαν για να επιβλέψουν την εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Οι νέοι τζιχαντιστές ηγέτες της Συρίας επιδιώκουν να συνάψουν ειρηνικές σχέσεις με τη Ρωσία παρά την προηγούμενη συμμαχία της Μόσχας με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Τον Ιούλιο, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της νέας κυβέρνησης που επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Τον Ιανουάριο, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ ηγήθηκε της πρώτης ρωσικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ.