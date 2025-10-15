Η παλαιστινιακή αρχή ζητά πίσω τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος στη Ράφα

Ένα από τα πολλά μυστήρια σημεία την επόμενης ημέρας στη Γάζα είναι και ο έλεγχος του συνοριακού περάσματος της Ράφα - καθοριστικής σημασίας για την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στην περιοχή

Βήματα σε «θολό τοπίο» στην πολύπαθη Γάζα που αισιοδοξεί μετά τη Συμφωνία Ειρήνης, αλλά αγωνιά για την τήρηση και μακροημέρευσή της υπό τις απειλές Νετανιάχου και Τραμπ.

Η παλαιστινιακή αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, προκειμένου να εισέλθει μέσω αυτού ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. «Είμαστε έτοιμοι και έχουμε ενημερώσει όλες τις πλευρές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της παλαιστινιακής αρχής υπό τον Μαχμούντ Αμπάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον Μάιο του 2024 τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου που διεξήγαγε στην περιοχή. Το πέρασμα συνδέει τη λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο και είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την έξοδο τραυματιών. Επαναλειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου κι αποτελούσε γραμμή ζωής με τον έξω κόσμο για τους διωγμένους Παλαιστινίους.

Ο Στάγιεχ δήλωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει μια συμφωνία με την Ε.Ε., βάσει της οποίας η αποστολή EUBAM βοηθά την παλαιστινιακή αρχή να διαχειρίζεται το συνοριακό πέρασμα - παρά το γεγονός ότι ανεστάλη η εφαρμογή της τον Μάρτιο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις. «Δεν χρειαζόμαστε νέα συμφωνία. Η συμφωνία υπάρχει και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση που γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις ώστε να τεθεί σε ισχύ», σημείωσε ο Στάγιεχ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους από την Ελβετία όπου συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάσιο Κασίς.

Βίντεο που μετέδωσε το Reuters δείχνει μια πρώτη ομάδα φορτηγών – ανάμεσά τους και βυτιοφόρα γεμάτα καύσιμα-- να κινείται από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων προς το πέρασμα της Ράφα σήμερα τα ξημερώματα. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν η οχηματοπομπή αυτή θα καταφέρει να εισέλθει στη Γάζα. Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επίμονα την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία είναι αντιμέτωπη με οξεία ανθρωπιστική κρίση. Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε κηρύξει κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείτο το Ισραήλ.

Σήμερα, το Ισραήλ γνωστοποίησε πως θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως η τέταρτη σορός που παραδόθηκε χθες το βράδυ από τη Χαμάς δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους της Γάζας και δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. «Αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο», προέκυψε ότι «η τέταρτη σορός, που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.