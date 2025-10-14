«Ούτε μια συγγνώμη» - Οργή οικογενειών νεκρών ομήρων για το γράμμα Νετανιάχου

Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ μια επιστολή που έλαβαν χθες οι οικογένειες ομήρων της Χαμάς που έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η επιστολή προερχόταν από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και έκανε λόγο για το «βαρύ τίμημα» που πλήρωσαν οι συγγενείς, ενώ έχει και την πρώτη αναφορά περί «τέλους» του πολέμου από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε την έκρηξη ορισμένων από τις οικογένειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν το γεγονός πως ακόμη και τώρα ο Νετανιάχου δεν είχε το θάρρος να απολογηθεί για την αποτυχία της κυβέρνησής του να σώσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Την ώρα που οι καρδιές μας είναι γεμάτες ελπίδα για την επιστροφή όλων των ομήρων, είναι γεμάτες λύπη για το βαρύ τίμημα που πληρώσατε και έχετε στις δικές σας καρδιές. Ένας πόνος που ένας ξένος δεν θα τον καταλάβει ποτέ. Αυτή είναι η στιγμή να σας πούμε πως δεν ξεχνάμε εσάς και τους αγαπημένους σας. Χάρη στο βαρύ τίμημα, φτάσαμε στο τέλος του πολέμου και την επιστροφή όλων των ομήρων. Για αυτό σας ευχαριστούμε. Για πάντα. Θα θυμόμαστε και δεν θα ξεχάσουμε» αναφέρεται στην επιστολή.

Η Μεράβ Σβίρσκι, αδερφή του Ιτάι Σβίρσκι, ο οποίος σκοτώθηκε σε καθεστώς ομηρίας και το πτώμα του βρέθηκε τον Δεκέμβρη του 2024 σημειώνει «μερικές φορές μια λέξη είναι η καλύτερη: Συγγνώμη».

Η Μαϊάν Σέρμαν, που έχασε τον γιο της Ρον, ανάρτησε μια φωτογραφία της επιστολής προσθέτοντας τη λέξη «συγγνώμη».

Η Κέιτι Μπέιζερ, ο γιος της οποίας σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή του IDF, έγραψε στο Facebook «κοιτάχτε τι μου έστειλαν σήμερα, αντί να μου στείλουν τον Νικ.

Ξέρω ότι ήμουν σε έναν εφιάλτη εδώ και δύο χρόνια, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, είναι αλήθεια αυτό;».