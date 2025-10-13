Axios: Η συνάντηση ΗΠΑ-Χαμάς που σφράγισε τη συμφωνία για τη Γάζα

Στη δεύτερη φάση της περνάει η ειρηνευτική συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το σχέδιο 20 σημείων τού Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη έχουν απελευθερωθεί οι Ισραηλινοί όμηροι και περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, με τα δύσκολα να ξεκινούν τώρα, καθώς προβλέπεται ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα.

Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του Axios, ιδιαίτερα δύσκολο ήταν και το να πειστεί η Χαμάς ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο, αμέσως μόλις απελευθερωθούν οι όμηροί του.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα –που επικαλείται τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος– στην ολοκλήρωση της συμφωνίας συνετέλεσε αποφασιστικά η ασυνήθιστη συνάντηση που είχαν την περασμένη Τετάρτη, απεσταλμένοι του Τραμπ και ηγέτες της Χαμάς. Σύμφωνα με μία πηγή, για να επιτευχθεί η συμφωνία έπρεπε πρώτα ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ να έρθουν σε διά ζώσης επαφή με ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, προκειμένου να τους διαβεβαιώσουν ότι ο Τραμπ δεν θα αφήσει το Ισραήλ να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις, αρκεί και η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια μέρα νωρίτερα ο Τραμπ έδωσε άδεια στους Γουίτκοφ και Κούσνερ να συναντηθούν με τους ηγέτες της Χαμάς, εάν ήταν απαραίτητο, για να σφραγίσουν τη συμφωνία. Μόλις λοιπόν έφτασε ο Γουίτκοφ στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για το πράσινο φως του Τραμπ.

Το βράδυ της Τετάρτης, λοιπόν, γύρω στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) οι μεσολαβητές του Κατάρ πήγαν στον Γουίτκοφ και τον ενημέρωσαν για το αδιέξοδο στις συνομιλίες. Παράλληλα, τον ρώτησαν εάν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν έτοιμοι να συναντήσουν τη Χαμάς. «Πιστεύουμε ότι αν τους συναντήσετε και τους σφίξετε το χέρι, θα υπάρξει συμφωνία», δήλωσε στον Αμερικανό απεσταλμένο ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Η κρίσιμη συνάντηση

Λίγα λεπτά αργότερα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τέσσερις ανώτερους ηγέτες της Χαμάς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Παρόντες οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου και της Τουρκίας, καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι του Κατάρ. Επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ήταν ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος είχε επιβιώσει από μια ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας στην Ντόχα τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Στη συνάντηση (που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά), ο Γουίτκοφ είπε στους αξιωματούχους της Χαμάς ότι οι όμηροι αποτελούν πλέον «περισσότερο μειονέκτημα παρά πλεονέκτημα για εσάς». Τόνισε ότι τώρα είναι καιρός να ξεκινήσει η πρώτη φάση της συμφωνίας και να «φέρουμε τους ανθρώπους στα σπίτια τους και από τις δύο πλευρές των συνόρων».

Ο αλ-Χάγια ρώτησε εάν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετέφεραν κάποιο μήνυμα από τον Τραμπ, με τον Γουίτκοφ να απαντά: «Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ είναι ότι θα σας φερθούν δίκαια και ότι υποστηρίζει και τα 20 σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου και θα διασφαλίσει ότι όλα θα εφαρμοστούν».

Όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι ηγέτες της Χαμάς μετέβησαν σε ξεχωριστό δωμάτιο μαζί με τους μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Hassan Rashad, επέστρεψε με τους ομολόγους του από Τουρκία και Κατάρ, και είπε στους Αμερικανούς απεσταλμένους: «Με βάση τη συνάντηση που μόλις είχαμε, έχουμε μια συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη (δηλαδή μια μέρα μετά τη συνάντηση), ο Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε ότι «έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους Άραβες μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προθυμία των Γουίτκοφ και Κούσνερ να συναντήσουν τους ηγέτες της Χαμάς, παρά τους πολιτικούς κινδύνους που ενείχε αυτό, κατέδειξε στην παλαιστινιακή οργάνωση ότι οι ΗΠΑ μιλούσαν σοβαρά όσον αφορά την επίτευξη αλλά και την επιβολή της συμφωνίας.

«Για αυτό, όταν οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ έδωσαν τον λόγο τους ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως, το πίστεψαν...».