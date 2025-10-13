Φονική ανατροπή λεωφορείου στη Νότια Αφρική - Τουλάχιστον 42 νεκροί και 49 τραυματίες

Το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο, το βράδυ της Κυριακής, σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη πόλη Λουί Τρικάρντ.

Λεωφορείο ανετράπη σε ορεινό πέρασμα στα βόρεια της Νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, επικαλούμενο τα δεδομένα των τοπικών αρχών, το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε ένα απότομο πρανές σε ορεινό πέρασμα στη βόρεια Νότια Αφρική, σκοτώνοντας τουλάχιστον 42 άτομα και τραυματίζοντας 49 επιβάτες.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο N1 κοντά στην πόλη Λουί Τρικάρντ, περίπου 400 χιλιόμετρα (248 μίλια) βόρεια της πρωτεύουσας της χώρας, Πρετόρια.

Το υπουργείο Μεταφορών ανέφερε σε δήλωσή του ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν επτά παιδιά, 17 άνδρες και 18 γυναίκες. Ανέφερε επίσης ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 31 υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, ενώ επιπλέον, ένα παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τις αρχές έδειχναν το μπλε λεωφορείο αναποδογυρισμένο στο ανάχωμα με διασώστες να εργάζονται αναζητώντας θύματα. Η επαρχιακή κυβέρνηση του Λιμποπό ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.

Το λεωφορείο ταξίδευε προς τη Ζιμπάμπουε και μετέφερε υπηκόους της Ζιμπάμπουε και του Μαλάουι που επέστρεφαν στις πατρίδες τους, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών. Ανέφερε επίσης ότι η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σιρίλ Ραμαφόσα εξέφρασε «τα βαθιά του συλλυπητήρια στις χώρες της Ζιμπάμπουε και του Μαλάουι που έχασαν συμπατριώτες τους. «Η θλίψη αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του ετήσιου μήνα μεταφορών, όπου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ασφάλειας στους δρόμους μας», δήλωσε ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος.

Πέρυσι, 45 άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στην ίδια επαρχία Λιμποπό, όταν το όχημά τους βγήκε από μια γέφυρα και έπεσε σε ένα φαράγγι. Μια 8χρονη κοπέλα ήταν η μόνη επιζώσα του ατυχήματος. Το λεωφορείο μετέφερε κυρίως υπηκόους της Μποτσουάνα που ταξίδευαν για να παρευρεθούν σε μια εκκλησιαστική συγκέντρωση για το Πάσχα στη Νότια Αφρική.