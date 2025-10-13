Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
syria
(AP Photo/Ghaith Alsayed

Συμφωνία Κούρδων της Συρίας με τη Δαμασκό

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn. gr
Kατ' αρχήν συμφωνία με την εξουσία στη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας

Ο επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Αμπντί ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέληξε σε «κατ' αρχήν συμφωνία» με την κεντρική εξουσία στη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

«Καταλήξαμε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για το μηχανισμό ενσωμάτωσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των (κουρδικών) δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στους κόλπους των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», δήλωσε ο Αμπντί στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο σε στρατιωτική βάση της πόλης Αλ-Χάσακα, στη βορειοανατολική Συρία.
 

