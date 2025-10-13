Συμφωνία Κούρδων της Συρίας με τη Δαμασκό

Kατ' αρχήν συμφωνία με την εξουσία στη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας

Ο επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Αμπντί ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέληξε σε «κατ' αρχήν συμφωνία» με την κεντρική εξουσία στη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

«Καταλήξαμε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για το μηχανισμό ενσωμάτωσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των (κουρδικών) δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στους κόλπους των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», δήλωσε ο Αμπντί στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο σε στρατιωτική βάση της πόλης Αλ-Χάσακα, στη βορειοανατολική Συρία.

