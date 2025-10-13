Η αντίδραση Μαδούρο στη βράβευση της Ματσάδο με το Νόμπελ Ειρήνης

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», πρόσθεσε ο Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτήρισε χθες Κυριακή «δαιμονική μάγισσα» την επικεφαλής της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε μόλις δυο ημέρες νωρίτερα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα σαγιόνα», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο, χρησιμοποιώντας έκφραση που παραπέμπει σε πνεύμα εκδίκησης, δεισιδαιμονία και θρύλο στη Βενεζουέλα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην αντίπαλό του, ούτε στο βραβείο που της δόθηκε. Μέλη της κυβέρνησης του Μαδούρο αναφέρονται συχνά στην Ματσάδο με αυτόν τον τρόπο.

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», είπε ακόμη ο Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική - η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της χώρας «επικεφαλής» καρτέλ... Οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και χρόνια να παρέμβουν ευθέως στο εσωτερικό της χώρας και να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει τους ελιγμούς της Ουάσιγκτον. Αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ». Βαθιά αντικομμουνιστικός ο λόγος της, προτείνει τη μείωση της κοινωνικής πρόνοιας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς επιδόματα και βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες. Έχει προτείνει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA) και την ιδιωτικοποίηση όλων των εταιρειών που κρατικοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τσάβες, μεταξύ των οποίων και η Siderúrgica Venezolana, η εταιρεία της οποίας ο πατέρας της (που πέθανε φέτος) ήταν πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής.