Σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων - Ελεύθεροι οι πρώτοι

Το Times of Israel και το YNet News αναφέρουν ότι η Χαμάς επέτρεψε σε ορισμένους από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί στη Γάζα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους πριν από την απελευθέρωσή τους.
Ανάμεσά τους ήταν ο Ματάν Ζανγκάουκερ, ο οποίος τηλεφώνησε στη μητέρα του, την Εϊνάβ.
«Επιστρέφετε σπίτι, όλοι επιστρέφετε σπίτι», είπε στον γιο της, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».
Το YNet News ανέφερε επίσης ότι οι γονείς του Νίμροντ Κοέν και των αδελφών, Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο, μίλησαν επίσης με τους γιους τους τηλεφωνικά μέσω σύνδεσης της Χαμάς.