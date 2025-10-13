Σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων - Ελεύθεροι οι πρώτοι

Το Times of Israel και το YNet News αναφέρουν ότι η Χαμάς επέτρεψε σε ορισμένους από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί στη Γάζα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους πριν από την απελευθέρωσή τους.

Ανάμεσά τους ήταν ο Ματάν Ζανγκάουκερ, ο οποίος τηλεφώνησε στη μητέρα του, την Εϊνάβ.

«Επιστρέφετε σπίτι, όλοι επιστρέφετε σπίτι», είπε στον γιο της, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».

Hostages still in Gaza speak with their families over cell phone before being released and transported by Red Cross back home to Israel where they should be reunited with their loved ones within an hour.



Woman holding the phone says, “The war is over!”pic.twitter.com/DhF4WSfbJH — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 13, 2025

Το YNet News ανέφερε επίσης ότι οι γονείς του Νίμροντ Κοέν και των αδελφών, Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο, μίλησαν επίσης με τους γιους τους τηλεφωνικά μέσω σύνδεσης της Χαμάς.