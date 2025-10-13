Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
LIVE
Τελευταία ενημέρωση:

Σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων - Ελεύθεροι οι πρώτοι

«Ημέρα ελευθερίας» για τη Μέση Ανατολή • Κλίμα γιορτής και χαράς στη Γάζα και το Ισραήλ • Ο Τραμπ στο Τελ Αβίβ σήμερα, μιλά στην Κνεσέτ.

Γάζα
AP Photo/Abdel Kareem Hana
efsyn.gr

Ισραηλινοί όμηροι τηλεφωνούν στις οικογένειές τους πριν την ανταλλαγή

Το Times of Israel και το YNet News αναφέρουν ότι η Χαμάς επέτρεψε σε ορισμένους από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί στη Γάζα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους πριν από την απελευθέρωσή τους.

Ανάμεσά τους ήταν ο Ματάν Ζανγκάουκερ, ο οποίος τηλεφώνησε στη μητέρα του, την Εϊνάβ.

«Επιστρέφετε σπίτι, όλοι επιστρέφετε σπίτι», είπε στον γιο της, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».

Το YNet News ανέφερε επίσης ότι οι γονείς του Νίμροντ Κοέν και των αδελφών, Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο, μίλησαν επίσης με τους γιους τους τηλεφωνικά μέσω σύνδεσης της Χαμάς.

Η κυνικότητα του Ισραήλ δεν έχει όρια

Μια φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η οποία απεικονίζει ένα ανήλικο αγόρι να κρατά φυλλάδιο που έριξε ισραηλινό drone κοντά στις φυλακές Όφερ, όπου απελευθερώνονται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, στη Δυτική Όχθη.

Το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά, αναγράφει: «Σας παρακολουθούμε παντού. Αν εκφράσετε οποιαδήποτε υποστήριξη ή σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, θα εκθέσετε τον εαυτό σας σε σύλληψη και σε σοβαρές ποινές. Έχετε προειδοποιηθεί.»

AP Photo/Majdi Mohammed

Άρρωστος Παλαιστίνιος όμηρος μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Αρκετά λευκά λεωφορεία με ισραηλινές σημαίες και οχήματα με αναμμένα φώτα βρίσκονται έξω από την ισραηλινή στρατιωτική φυλακή Όφερ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου κρατούνται πολλοί από τους Παλαιστίνιους που πρόκειται να αποφυλακιστούν σήμερα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, πληρώματα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου εισήλθαν στη φυλακή για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο έναν άρρωστο Παλαιστίνιο που έχει προγραμματιστεί να απελευθερωθεί σήμερα.

«Σε ευχαριστούμε Τραμπ» φωνάζει το Ισραήλ

Με επευφημίες υποδέχονται τον Τραμπ στο Τελ Αβίβ Ισραηλινοί πολίτες.

«Σε ευχαριστούμε Τραμπ», φωνάζουν χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία ομήρων του Τελ Αβίβ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου.

AP Photo/Oded Balilty

Την ίδια στιγμή, σε κτίριο στην Ιερουσαλήμ έχει υψωθεί ένα μεγάλο πανό με την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία, τη φιγούρα του Τραμπ και τη φράση «Είσαι ο νικητής μας».

AP Photo

Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για να παραλάβει τη δεύτερη ομάδα ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους, καθώς οι πρώτοι επτά έχουν ήδη φτάσει στο Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο IDF έγραψε:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν προς άλλο σημείο συνάντησης στον νότιο τομέα, όπου θα του παραδοθούν αρκετοί όμηροι.»

Αγκαλιές Τραμπ με Νετανιάχου

Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο.

AP Photo/Evan Vucci
AP Photo/Ariel Schalit

Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί στον διάδρομο, με ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες να ανεμίζουν.

Οι επτά όμηροι περνούν μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος

Κομβόι του στρατού με τους επτά ομήρους περνά μπροστά από τους συγκεντρωμένους πολίτες, στη βάση Ρεΐμ.

Χαρά και ζητωκραυγές στο Τελ Αβίβ

AP Photo/Oded Balilty
AP Photo/Emilio Morenatti

 

Παλαιστίνιος γιορτάζει την απελευθέρωση του γιου του

Ως «απερίγραπτο» περιγράφει ο Γιασέρ Αμπού Αζούμ, ένας Παλαιστίνιος στη Γάζα, το συναίσθημα ότι θα ξαναδεί τον 23χρονο γιο του Μοχάμεντ, ο οποίος πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα από τα ισραηλινά κελιά.

«Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά, είμαι κατακλυσμένος από χαρά», είπε στο Al Jazeera από τη Χαν Γιουνίς όπου βρίσκεται, περιμένοντάς τον.

«Με συνέλαβαν μαζί με τον γιο μου στο ίδιο καταφύγιο το 2023. Δεν τον έχω δει εδώ και δύο χρόνια. Η χαρά μου σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι την ημέρα που αφέθηκα ελεύθερος».

«Θα επανενωθούμε και θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με χαρά», πρόσθεσε.

Έφτασε στο Ισραήλ ο Αμερικανός πρόεδρος

Πλάνα δείχνουν την προσγείωση του Air Force One στο οποίο επιβαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Ο Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στην ισραηλινή Κνεσέτ αργότερα σήμερα και στη συνέχεια θα πετάξει στην Αίγυπτο για να συμπροεδρεύσει στη σύνοδο κορυφής για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Από εικόνες που δημοσιεύτηκαν, φαίνεται ότι έχει στρωθεί ένα κόκκινο χαλί.

AP Photo/Evan Vucci

Ο Στάρμερ θα ανακοινώσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας στο Λονδίνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, ο Στάρμερ από την Αίγυπτο θα παρουσιάσει τον ηγετικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Βρετανία στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που κατήρτισαν οι ΗΠΑ.

Η διάσκεψη που σχεδιάζεται στη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει πολλές ημέρες, έχει στόχο να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας, όπως και να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη διάσκεψη αναμένεται να είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή όπως και εκπρόσωποι διεθνών οικονομικών θεσμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Διεθνής Τράπεζα.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της διάσκεψης.

Στο παρελθόν η Γερμανία είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να συνδιοργανώσει αντίστοιχη διάσκεψη με την Αίγυπτο. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε υπογραμμίσει ότι στη σύνοδο αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ είχε προσθέσει ότι το Βερολίνο θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και θα υποστηρίξει τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης στη Γάζα.

Κι ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Αίγυπτο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh», με θέμα την ειρήνη στη Γάζα.

Νωρίτερα, συνάντηση θα έχει σήμερα στις 10 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το επόμενο στάδιο

Πανηγυρικό κλίμα ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους σήμερα καθώς απελευθερώνονται οι όμηροι και οι κρατούμενοι.

Ωστόσο η πορεία από εδώ και πέρα σε σχέση με τη συμφωνία εκεχειρίας είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

«Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», είπε στο Al Jazeera ο πολιτικός επιστήμονας και πρώην σύμβουλος της PLO, Xavier Abu Eid.

«Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ πρόθυμος να φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά τελικά, αν οι συνομιλίες για μια συνολική ειρήνη είναι πραγματικές, πρέπει να συμπεριλάβουμε διάφορα στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας».

«Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να προφέρουν τον όρο "λύση δύο κρατών" ή "τέλος της ισραηλινής κατοχής". Επομένως, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά μετά από αυτή την τελετή ανταλλαγής».

LIVE εικόνα από την ανταλλαγή

Από λεπτό σε λεπτό η άφιξη Τραμπ στο Ισραήλ

Η επίσκεψη Τραμπ περιλαμβάνει συνάντηση με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων και ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή βουλή.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων, καθώς θέλει να δείξει ότι αυτός οδήγησε στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Ήδη, δύο Ισραηλινοί βουλευτές έχουν ανακοινώσει πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του, καθώς η συμφωνία με τη Χαμάς αποτελεί γι' αυτούς «ήττα, όχι νίκη».

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Επιβιβάστηκαν οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters η ίδια πηγή.

Άλλοι 13 θα αφεθούν στις 10:00

Δεκατρείς Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.

Παραδόθηκαν οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι

Επτά Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα στον πρώτο γύρο απελευθερώσεων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα επτά άτομα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό είναι οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Αλόν Όχελ, Ομρί Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

 

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για την εκεχειρία στη Γάζα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 φυλακισμένων Παλαιστινίων και περίπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των ομήρων

Η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ισραηλινών ομήρων που είναι ζωντανοί και πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι.

  • Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών
  • Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών
  • Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών
  • Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών
  • Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών
  • Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 35 και 28 ετών
  • Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών
  • Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 24 ετών
  • Μαξίμ Χερκίν, 37 ετών
  • Εϊτάν Χορν, 39 ετών
  • Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών
  • Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών
  • Όμρι Μιράν, 48 ετών
  • Εϊτάν Μορ, 25 ετών
  • Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών
  • Αλόν Οχέλ, 24 ετών
  • Αβινατάν Ορ, 32 ετών
  • Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Δεν λείπουν τα εμπόδια

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, υπάρχουν αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ σχετικά με αλλαγές της τελευταίας στιγμής μετά από αιτήματα της Χαμάς για προσαρμογή της λίστας των Παλαιστινίων που θέλουν να απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η Χαμάς είπε στο Ισραήλ ότι δύο από τα ονόματα στη λίστα δεν ισχύουν καθώς το ένα δεν είναι μέλος της οργάνωσης και το άλλο έχει ήδη αφεθεί ελεύθερο.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ασκεί βέτο σε αίτημα της παλαιστινιακής οργάνωσης να απελευθερωθούν επτά σημαντικοί ηγέτες-αγωνιστές.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά δύο από αυτά το ονόματα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα του Μαρουάν Μπαργούτι και του Άχμαντ Σααντάτ.

Στις 8 ξεκίνησε η διαδικασία

Ξεκίνησε η ιστορική ανταλλαγή Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ομήρων σήμερα, Δευτέρα.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί ξεκίνησαν να απελευθερώνονται οι 20 Ισραηλινοί όμηροι, που έχει ζωντανούς στα χέρια της η Χαμάς και οι 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 10 το πρωί στη Χαν Γιούνις.

Σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων - Ελεύθεροι οι πρώτοι

