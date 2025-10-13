Υπήρξε παρατεταμένο χειροκρότημα για τον Τραμπ στην Κνεσέτ, ακολούθησε χειροκρότημα για τον Νετανιάχου από τα μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας, ωστόσο οι βουλευτές της αντιπολίτευσης παρέμειναν στις θέσεις τους χωρίς να συμμετάσχουν.
Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ, ενώ οι Παλαιστίνιοι απελευθερώνονται σταδιακά
«Ημέρα ελευθερίας» για τη Μέση Ανατολή • Κλίμα γιορτής και χαράς στη Γάζα και το Ισραήλ • Ο Τραμπ στο Τελ Αβίβ σήμερα, μιλά στην Κνεσέτ.
Ο Νετανιάχου στο βήμα της Κνεσέτ
Αποθεώνουν τον Τραμπ, όχι τον Νετανιάχου
Παίρνει πίσω την συμμετοχή του στη Σύνοδο ο Νετανιάχου
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα.
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να συμμετάσχει σε διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγυπτο», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του στο X.
«Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του, αλλά δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών».
Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου ανακοίνωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι παρών.
Διθύραμβοι στον Τραμπ [εικόνες]
Χειροκροτούν τον Τραμπ στην Κνεσέτ
Ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στην αίθουσα του ισραηλινού κοινοβουλίου, καθώς τον υποδέχονταν με πολύωρα χειροκροτήματα και επευφημίες.
Συγκίνηση και χαρά καθώς οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι φτάνουν
Πλήθος κόσμου ζητωκραυγάζει καθώς τα λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους φτάνουν στη Ραμάλα για να καταλήξουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Μέσα από τα λεωφορεία, οι Παλαιστίνιοι χαμογελούν και κάνουν το σήμα της νίκης.
Τα οχήματα είναι περικυκλωμένα από πλήθη ανθρώπων που βιντεοσκοπούν τις σκηνές με τα τηλέφωνά τους, ενώ άλλα κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.
Το πρώτο λεωφορείο με Παλαιστίνιους ομήρους πέρασε στη Γάζα
Ζωντανά πλάνα δείχνουν λεωφορεία που μεταφέρουν ορισμένους από τους Παλαιστινίους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές, να φτάνουν στη Ραμάλα.
Νωρίτερα, λεωφορεία που μετέφεραν απελευθερωμένους κρατουμένους επίσης κινήθηκαν από τη φυλακή Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, προς τη Γάζα.
Όπως μεταδίδει ο Guardian, το πρώτο από τα 38 λεωφορεία στα οποία επιβαίνουν Παλαιστίνιοι πέρασε στη Γάζα, σύμφωνα με το Γραφείο Πληροφοριών Παλαιστίνιων Κρατουμένων.
Χημικά και πλαστικές σφαίρες σε Παλαιστίνιους που περιμένουν τους δικούς τους
Δύο διαφορετικές εικόνες από τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον Παλαιστινίων που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στη φυλακή Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιμένοντας την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων, όπως μεταδίδει το Associated Press.
Το όχημα, με ισραηλινή σημαία, πλησίασε τον λόφο, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν από πάνω, διαλύοντας το πλήθος με χημικά και πλαστικές σφαίρες.
Νωρίτερα, ένα φυλλάδιο κυκλοφόρησε από τον IDF «προειδοποιώντας» ότι όποιος έδειχνε υποστήριξη στους Παλαιστίνιους κρατουμένους, θα μπορούσε να συλληφθεί.
Ο Νετανιάχου θα συμμετέχει στη «Σύνοδο Ειρήνης»
Εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας ανακοίνωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί εν τέλει στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.
Σε αυτή θα προεδρεύει ο Αμερικανός και ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ενώ θα παραστούν κι άλλοι ηγέτες - ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - προκειμένου να συζητήσουν την επόμενη ημέρα στη Γάζα και την επίτευξη ειρήνης.
Τον απελευθερώνουν για να τον απελάσουν
Οικογένεια Παλαιστίνιου κρατουμένου μαθαίνει ότι θα απελαθεί χωρίς να τον δει.
Πρόκειται για την οικογένεια του Μουχάμαντ Ιμράν που βγήκε νωρίς για να περιμένει την απελευθέρωσή του, αλλά σοκαρίστηκε όταν συνειδητοποίησε ότι είναι ανάμεσα σε περισσότερους από 100 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους που το Ισραήλ αποφάσισε να εξορίσει, μεταδίδει το Al Jazeera.
«Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να τον ξαναδούν, εκτός από την απίθανη περίπτωση που το Ισραήλ τους επιτρέψει να φύγουν από την Παλαιστίνη για να τον συναντήσουν στο εξωτερικό».
Ο Μουχάμαντ, 43 ετών, συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 και καταδικάστηκε σε 13 φορές ισόβια.
Η αδερφή του Μουχάμαντ, Ιμπτισάμ, και ο αδερφός του Ραέντ, χάρηκαν πολύ όταν έλαβαν ένα τηλεφώνημα από την ισραηλινή φυλακή που τους ενημέρωνε ότι θα αποφυλακιζόταν.
«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν Ισραηλινό αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών, που επιβεβαίωνε ότι ο αδερφός μου θα αποφυλακιζόταν στην πατρίδα του. Μας ζήτησε να μην δείξουμε χαρά ούτε να δεχτούμε ευχές. Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε έφοδο στο σπίτι μας τη νύχτα, ρωτώντας πού θα έμενε ο Μοχάμεντ μετά την απελευθέρωσή του», είπε ο Ραέντ.
«Τα σημερινά νέα ήταν σοκαριστικά, αλλά ακόμα περιμένουμε, ίσως καταφέρουμε να τον δούμε με κάποιο τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποφυλακιστεί, εδώ ή στο εξωτερικό», σχολίασε.
Παλαιστίνιοι κρατούμενοι μετακινούνται από τη φυλακή
Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ δύο λεωφορεία που φέρεται να μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατουμένους αναχώρησαν από τη φυλακή Οφέρ.
IDF: Δεν υπάρχουν πια ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι στα χέρια της Χαμάς
Αφότου ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη δεύτερη ομάδα των 13 ομήρων, ανέβασε τις φωτογραφίες τους στο Χ, με την εξής λεζάντα:
«Είναι επίσημο: Δεν υπάρχουν άλλοι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς».
Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε και τους 20 ομήρους
Ο IDF επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τους υπόλοιπους 13 ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς.
Νωρίτερα, τα τελευταία κομβόι του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονταν προς την ισραηλινή στρατιωτική βάση, ενώ οι υπόλοιποι επτά όμηροι είχαν ήδη παραδοθεί.
Έχουν φτάσει πλέον σε ισραηλινά εδάφη και ασφαλείς και οι 20 ζωντανοί όμηροι που είχε στα χέρια της η παλαιστινιακή οργάνωση.
Το νοσοκομείο Νάσερ προετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Παλαιστινίους
Οι ιατρικές ομάδες στη Γάζα ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες για την υποδοχή των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της σημερινής απελευθέρωσης ομήρων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.
Η ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτει το υπουργείο.
Κομβόι του Ερυθρού Στρατού κατευθύνονται σε περιοχές του IDF
Καθ' οδόν τα οχήματα του Ερυθρού Στρατού προς τη στρατιωτική βάση του Ισραήλ.
Τα κομβόι μεταφέρουν τους τελευταίους 13 ομήρους που είναι ζωντανοί, ενώ οι προηγούμενοι επτά έχουν ήδη φτάσει κοντά στις οικογένειές τους.
Ο IDF επιβεβαίωσε την παράδοση των υπόλοιπων ομήρων
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη ομάδα ζωντανών Ισραηλινών ομήρων μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Ερυθρό Σταυρό, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως η Χαμάς.
Σε μια ανάρτηση στο X , ο IDF έγραψε:
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, 13 όμηροι έχουν παραδοθεί στα χέρια τους και βρίσκονται καθ' οδόν προς τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και του Σιν Μπετ στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας».
Οι 13 όμηροι που ανήκουν στην δεύτερη ομάδα είναι, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι:
Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio και Ariel Cunio.
Η Γαλλία θα έχει «ειδικό ρόλο» δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή
Στον ενεργό ρόλο της Γαλλίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος βρίσκεται στην Αίγυπτο για τις διαπραγματεύσεις της επόμενης φάσης.
Η Γαλλία θα έχει «ειδικό ρόλο» δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή στη διακυβέρνηση της Γάζας είπε, τονίζοντας ότι η Χαμάς δεν έχει θέση στη Γάζα.
«Η Γαλλία θα διαδραματίσει ρόλο στις επόμενες φάσεις» συνέχισε και συμπλήρωσε ότι η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί προτεραιότητα και ότι ο ίδιος συμμερίζεται τη συγκίνηση και τη χαρά των οικογενειών.
Υπογράμμισε ακόμα ότι το Γαλλο-σαουδαραβικό σχέδιο 2 κρατών αποτελεί κομμάτι της δυναμικής που κατέληξε στη συμφωνία.
Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του υπογράμμισε: «Συμμερίζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Η ομάδα μου και εγώ είχαμε συναντήσει πρόσφατα τους γονείς τους. Οι Eitan Mor, Gali και Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel και Guy Gilboa-Dalal είναι ασφαλείς. Σύντομα, θα είναι ελεύθεροι. Με την απελευθέρωσή τους – και των δεκατριών άλλων ομήρων που αναμένονται σήμερα το πρωί – η ειρήνη καθίσταται δυνατή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και για την περιοχή. Η Γαλλία θα συμμετάσχει σε κάθε στάδιο του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, μαζί με τους Άραβες εταίρους που βοήθησε στην κινητοποίηση. Αλλά προς το παρόν, ας υπάρχει χαρά».
Όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν παραδοθεί
Όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι έχουν πλέον απελευθερωθεί από τη Χαμάς, αναφέρει η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.
Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα παραδοθούν αργότερα, προσθέτει η Χαμάς.
Ζωντανά πλάνα δείχνουν τουλάχιστον τέσσερα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να φεύγουν από τη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και οι 20 είναι καλά στην υγεία τους.
Ποια ειρήνη; Ισραηλινά εκρηκτικά ανατινάχτηκαν στη Γάζα
Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί μετά από έκρηξη πυρομαχικών που άφησε πίσω του ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα.
Ανάμεσα στους τραυματίες, βρίσκονται και πολλά ανήλικα παιδιά.
Ζώντας τον «θρίαμβό» του στο Ισραήλ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζει τον διπλωματικό του θρίαμβο πλάι στον μεγαλύτερό του σύμμαχο, καθώς στην ισραηλινή βουλή μοίρασαν κόκκινα καπέλα που θύμισαν την προεκλογική περίοδο των Ρεπουμπλικάνων με το σύνθημα «Make America Great Again».
Τα καπέλα γράφουν το σύνθημα «Trump the peace president», δηλαδή «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης».
Η δεύτερη ομάδα ομήρων παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Μια δεύτερη ομάδα 13 Ισραηλινών ομήρων αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο ραδιόφωνο.
Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι έχουν πλέον απελευθερωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, 20 ζωντανοί όμηροι επρόκειτο να παραδοθούν σήμερα το πρωί, ενώ απελευθερώθηκαν και οι σοροί 28 ατόμων.
«Μια νέα αρχή» - Η αφιέρωση Τραμπ στο βιβλίο της Κνεσέτ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ένα μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ μετά την άφιξή του στο Ισραήλ.
«Αυτή είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα», έγραψε ο Τραμπ. «Μια νέα αρχή».
Θα καθυστερήσει η ομιλία Τραμπ
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, αναμένεται να καθυστερήσει.
Δεν έχει γίνει γνωστή προς το παρόν η ώρα που θα μιλήσει.
Επιθέσεις σε σπίτια Παλαιστινίων που απελευθερώνονται σήμερα
Ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γάζα αυτή τη στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Συνοψίζοντας, τις τελευταίες ώρες έχουν συμβεί τα εξής:
- Το σπίτι του Παλαιστίνιου κρατούμενου Ahmad Ka'abneh, ο οποίος πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος σήμερα από το Ισραήλ, δέχτηκε έφοδο από Ισραηλινούς στρατιώτες.
- Ο διευθυντής της Λέσχης Κρατουμένων στην Ιεριχώ, Έιντ Μπράχμα, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν την οικογένειά του να μην γιορτάσει την απελευθέρωσή του ή να ταξιδέψει για να τον παραλάβει.
- Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν μετά την εισβολή του ισραηλινού στρατού στο στρατόπεδο αλ-Φάουαρ, νότια της Χεβρώνας.
- Ένας Παλαιστίνιος συνελήφθη νωρίς το πρωί στη Ναμπλούς από τον ισραηλινό στρατό.
Οι πρώτες φωτογραφίες των Ισραηλινών ομήρων που έφτασαν
Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης Νετανιάχου οι πρώτες φωτογραφίες από τους επτά Ισραηλινούς ομήρους που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.
Πρόκειται για τα αδέρφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, οι οποία παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς νωρίτερα το πρωί.
Χιλιάδες Ισραηλινοί είχαν μαζευτεί για να υποδεχτούν το κομβόι που μετέφερε τους ομήρους.
Η ΕΕ εξετάζει επανέναρξη αποστολής στο πέρασμα Ράφα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει και πάλι την αποστολή παρακολούθησης στο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.
«Η διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη», δήλωσε η Κάλας σε ανάρτηση στο Χ. «Η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί. Την Τετάρτη, θα επανεκκινήσει πολιτική αποστολή για την παρακολούθηση του συνοριακού περάσματος μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου».
Ισραηλινοί όμηροι τηλεφωνούν στις οικογένειές τους πριν την ανταλλαγή
Το Times of Israel και το YNet News αναφέρουν ότι η Χαμάς επέτρεψε σε ορισμένους από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί στη Γάζα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους πριν από την απελευθέρωσή τους.
Ανάμεσά τους ήταν ο Ματάν Ζανγκάουκερ, ο οποίος τηλεφώνησε στη μητέρα του, την Εϊνάβ.
«Επιστρέφετε σπίτι, όλοι επιστρέφετε σπίτι», είπε στον γιο της, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».
Το YNet News ανέφερε επίσης ότι οι γονείς του Νίμροντ Κοέν και των αδελφών, Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο, μίλησαν επίσης με τους γιους τους τηλεφωνικά μέσω σύνδεσης της Χαμάς.
Η κυνικότητα του Ισραήλ δεν έχει όρια
Μια φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η οποία απεικονίζει ένα ανήλικο αγόρι να κρατά φυλλάδιο που έριξε ισραηλινό drone κοντά στις φυλακές Όφερ, όπου απελευθερώνονται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, στη Δυτική Όχθη.
Το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά, αναγράφει: «Σας παρακολουθούμε παντού. Αν εκφράσετε οποιαδήποτε υποστήριξη ή σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, θα εκθέσετε τον εαυτό σας σε σύλληψη και σε σοβαρές ποινές. Έχετε προειδοποιηθεί.»
Άρρωστος Παλαιστίνιος όμηρος μεταφέρεται στο νοσοκομείο
Αρκετά λευκά λεωφορεία με ισραηλινές σημαίες και οχήματα με αναμμένα φώτα βρίσκονται έξω από την ισραηλινή στρατιωτική φυλακή Όφερ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου κρατούνται πολλοί από τους Παλαιστίνιους που πρόκειται να αποφυλακιστούν σήμερα.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, πληρώματα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου εισήλθαν στη φυλακή για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο έναν άρρωστο Παλαιστίνιο που έχει προγραμματιστεί να απελευθερωθεί σήμερα.
«Σε ευχαριστούμε Τραμπ» φωνάζει το Ισραήλ
Με επευφημίες υποδέχονται τον Τραμπ στο Τελ Αβίβ Ισραηλινοί πολίτες.
«Σε ευχαριστούμε Τραμπ», φωνάζουν χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία ομήρων του Τελ Αβίβ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου.
Την ίδια στιγμή, σε κτίριο στην Ιερουσαλήμ έχει υψωθεί ένα μεγάλο πανό με την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία, τη φιγούρα του Τραμπ και τη φράση «Είσαι ο νικητής μας».
Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για να παραλάβει τη δεύτερη ομάδα ομήρων
Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους, καθώς οι πρώτοι επτά έχουν ήδη φτάσει στο Ισραήλ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο IDF έγραψε:
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν προς άλλο σημείο συνάντησης στον νότιο τομέα, όπου θα του παραδοθούν αρκετοί όμηροι.»
Αγκαλιές Τραμπ με Νετανιάχου
Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί στον διάδρομο, με ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες να ανεμίζουν.
Οι επτά όμηροι περνούν μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος
Κομβόι του στρατού με τους επτά ομήρους περνά μπροστά από τους συγκεντρωμένους πολίτες, στη βάση Ρεΐμ.
Χαρά και ζητωκραυγές στο Τελ Αβίβ
Παλαιστίνιος γιορτάζει την απελευθέρωση του γιου του
Ως «απερίγραπτο» περιγράφει ο Γιασέρ Αμπού Αζούμ, ένας Παλαιστίνιος στη Γάζα, το συναίσθημα ότι θα ξαναδεί τον 23χρονο γιο του Μοχάμεντ, ο οποίος πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα από τα ισραηλινά κελιά.
«Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά, είμαι κατακλυσμένος από χαρά», είπε στο Al Jazeera από τη Χαν Γιουνίς όπου βρίσκεται, περιμένοντάς τον.
«Με συνέλαβαν μαζί με τον γιο μου στο ίδιο καταφύγιο το 2023. Δεν τον έχω δει εδώ και δύο χρόνια. Η χαρά μου σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι την ημέρα που αφέθηκα ελεύθερος».
«Θα επανενωθούμε και θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με χαρά», πρόσθεσε.
Έφτασε στο Ισραήλ ο Αμερικανός πρόεδρος
Πλάνα δείχνουν την προσγείωση του Air Force One στο οποίο επιβαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.
Ο Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στην ισραηλινή Κνεσέτ αργότερα σήμερα και στη συνέχεια θα πετάξει στην Αίγυπτο για να συμπροεδρεύσει στη σύνοδο κορυφής για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Από εικόνες που δημοσιεύτηκαν, φαίνεται ότι έχει στρωθεί ένα κόκκινο χαλί.
Ο Στάρμερ θα ανακοινώσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας στο Λονδίνο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, ο Στάρμερ από την Αίγυπτο θα παρουσιάσει τον ηγετικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Βρετανία στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που κατήρτισαν οι ΗΠΑ.
Η διάσκεψη που σχεδιάζεται στη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει πολλές ημέρες, έχει στόχο να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας, όπως και να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η Παλαιστινιακή Αρχή.
Μεταξύ των συμμετεχόντων στη διάσκεψη αναμένεται να είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή όπως και εκπρόσωποι διεθνών οικονομικών θεσμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Διεθνής Τράπεζα.
Προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της διάσκεψης.
Στο παρελθόν η Γερμανία είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να συνδιοργανώσει αντίστοιχη διάσκεψη με την Αίγυπτο. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε υπογραμμίσει ότι στη σύνοδο αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ είχε προσθέσει ότι το Βερολίνο θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και θα υποστηρίξει τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης στη Γάζα.
Κι ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Αίγυπτο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh», με θέμα την ειρήνη στη Γάζα.
Νωρίτερα, συνάντηση θα έχει σήμερα στις 10 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το επόμενο στάδιο
Πανηγυρικό κλίμα ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους σήμερα καθώς απελευθερώνονται οι όμηροι και οι κρατούμενοι.
Ωστόσο η πορεία από εδώ και πέρα σε σχέση με τη συμφωνία εκεχειρίας είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
«Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», είπε στο Al Jazeera ο πολιτικός επιστήμονας και πρώην σύμβουλος της PLO, Xavier Abu Eid.
«Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ πρόθυμος να φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά τελικά, αν οι συνομιλίες για μια συνολική ειρήνη είναι πραγματικές, πρέπει να συμπεριλάβουμε διάφορα στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας».
«Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να προφέρουν τον όρο "λύση δύο κρατών" ή "τέλος της ισραηλινής κατοχής". Επομένως, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά μετά από αυτή την τελετή ανταλλαγής».
Από λεπτό σε λεπτό η άφιξη Τραμπ στο Ισραήλ
Η επίσκεψη Τραμπ περιλαμβάνει συνάντηση με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων και ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή βουλή.
Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων, καθώς θέλει να δείξει ότι αυτός οδήγησε στη συγκεκριμένη συμφωνία.
Ήδη, δύο Ισραηλινοί βουλευτές έχουν ανακοινώσει πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του, καθώς η συμφωνία με τη Χαμάς αποτελεί γι' αυτούς «ήττα, όχι νίκη».
Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.
Επιβιβάστηκαν οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.
Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.
Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters η ίδια πηγή.
Άλλοι 13 θα αφεθούν στις 10:00
Δεκατρείς Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.
Παραδόθηκαν οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι
Επτά Ισραηλινοί όμηροι παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα στον πρώτο γύρο απελευθερώσεων.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα επτά άτομα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό είναι οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Αλόν Όχελ, Ομρί Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για την εκεχειρία στη Γάζα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 φυλακισμένων Παλαιστινίων και περίπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.
Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των ομήρων
Η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ισραηλινών ομήρων που είναι ζωντανοί και πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι.
- Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών
- Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών
- Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών
- Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών
- Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών
- Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 35 και 28 ετών
- Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών
- Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 24 ετών
- Μαξίμ Χερκίν, 37 ετών
- Εϊτάν Χορν, 39 ετών
- Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών
- Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών
- Όμρι Μιράν, 48 ετών
- Εϊτάν Μορ, 25 ετών
- Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών
- Αλόν Οχέλ, 24 ετών
- Αβινατάν Ορ, 32 ετών
- Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών
Δεν λείπουν τα εμπόδια
Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, υπάρχουν αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ σχετικά με αλλαγές της τελευταίας στιγμής μετά από αιτήματα της Χαμάς για προσαρμογή της λίστας των Παλαιστινίων που θέλουν να απελευθερωθούν.
Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η Χαμάς είπε στο Ισραήλ ότι δύο από τα ονόματα στη λίστα δεν ισχύουν καθώς το ένα δεν είναι μέλος της οργάνωσης και το άλλο έχει ήδη αφεθεί ελεύθερο.
Παράλληλα, ο Νετανιάχου ασκεί βέτο σε αίτημα της παλαιστινιακής οργάνωσης να απελευθερωθούν επτά σημαντικοί ηγέτες-αγωνιστές.
Ωστόσο, το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά δύο από αυτά το ονόματα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα του Μαρουάν Μπαργούτι και του Άχμαντ Σααντάτ.
Στις 8 ξεκίνησε η διαδικασία
Ξεκίνησε η ιστορική ανταλλαγή Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ομήρων σήμερα, Δευτέρα.
Λίγο μετά τις 8 το πρωί ξεκίνησαν να απελευθερώνονται οι 20 Ισραηλινοί όμηροι, που έχει ζωντανούς στα χέρια της η Χαμάς και οι 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 10 το πρωί στη Χαν Γιούνις.