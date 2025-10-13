Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ, ενώ οι Παλαιστίνιοι απελευθερώνονται σταδιακά

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να συμμετάσχει σε διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγυπτο», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του στο X.

«Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του, αλλά δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών».

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου ανακοίνωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι παρών.