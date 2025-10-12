Νετανιάχου: «Τίποτα δεν τελείωσε - Θα αντιμετωπίσουμε νέες επιθέσεις εχθρών»

«Το Ισραήλ κατήγαγε τεράστιες νίκες σε δύο χρόνια πολέμου επί της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορά του, αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή το βράδυ. «Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε σε διάγγελμά του την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σε ανάλογους πανηγυρικούς τόνους ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας το βράδυ της Κυριακής, παραμονή της επιστροφής των ομήρων. «Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς», δήλωσε σε σύντομη ομιλία του στην τηλεόραση. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του», πρόσεθεσε.

«Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε», προσέθεσε στις δικές του αρχικές δηλώσεις ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. «Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα σηματοδοτήσει ένα "στορικό γεγονός που συνδυάζει λύπη και χαρά», είπε. «Η επιστροφή είναι ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων και ελπίζω ότι παρά τις πολλές διαφωνίες μεταξύ των Ισραηλινών, στο τέλος οι καρδιές θα ενωθούν στη χώρα» τόνισε.

Βάσει της συμφωνίας η Χαμάς καλείται να παραδώσει στο Ισραήλ νωρίς το πρωί της Δευτέρας 48 όμηρους ή σορούς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ. Και ενώ η χώρα αναμένει την επιστροφή των ομήρων ορισμένοι στο Ισραήλ, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας αι ηγέτης εθνικιστικού κόμματος Αβίγκντορ Λίμπερμαν, προειδοποιούν τους Ισραηλινούς ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Το Σάββατο το βράδυ πάντως, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου, σε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να «τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν».

Την παραμονή της επιστροφής των ομήρων αλλά και εν μέσω επιπλοκών στην αντίστοιχη απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «μια βραδιά συγκίνησης, μια βραδιά δακρύων και μια βραδιά χαράς, καθώς αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η αυριανή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δρόμου, ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου θεραπείας και ελπίζω ενός δρόμου όπου οι καρδιές θα ενωθούν». Η χώρα παραμένει πολύ διχασμένη και αρκετές δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μια ισχυρή πλειοψηφία Ισραηλινών να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα του πολέμου.

Ο Αμπάς στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο

Παάλληλα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως ανέφερε την Κυριακή σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο. Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.

Από την πλευρά του το Ιράν, επί μακρόν υποστηρικτής της Χαμάς, ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι έλαβε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. «Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Ο πρόεδρος την απέρριψε και η πρόσκληση απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών», προσέθεσε το IRNA, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αραγτσί πρέπει τώρα να αποφασίσει.