Νωρίς το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων

Επιταχύνονται οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας λίγο πριν την ιστορική συνάντηση στην Αίγυπτο.

Νέα ανατροπή στην υπόθεση της απελευθέρωσης των 20 ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς, με την εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακοινώνει πως αυτό θα πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σε τηλεοπτική της παρέμβαση επιβεβαίωσε μεν ότι η διαδικασία επιταχύνεται, αλλά ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί σήμερα, όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης τόνισε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν ταυτόχρονα, για να προσθέσει ότι «είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων».

Παράλληλα, από την πλευρά των οικογενειών των ομήρων διαρρέεται ότι η απελευθέρωση μπορεί να ξεκινήσει από τις 3 τα ξημερώματα, ενώ το Ισραήλ αναμένεται να ενημερωθεί από τον Ερυθρό Σταυρό περίπου δύο ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία.