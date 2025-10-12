Νωρίτερα η ανταλλαγή ομήρων: Δημοσιεύτηκαν τα 20 ονόματα από τη Χαμάς

Έτοιμη δηλώνει η Χαμάς να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους που έχει στα χέρια της απόψε • Στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επικείμενη ανταλλαγή των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, ανακοινώθηκε πως αυτή θα γίνει απόψε μεταξύ 7 το απόγευμα και 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ).

Νωρίτερα, και σύμφωνα με όσα δήλωσαν στη Wall Street Journal άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η Χαμάς είπε στο Ισραήλ ότι στα χέρια της έχει 20 ζωντανούς ομήρους και είναι έτοιμη να αρχίσει να τους απελευθερώνει ήδη από σήμερα.

Είναι η πρώτη φορά που η παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαίωσε πως κρατά 20 ζωντανούς ομήρους, διαψεύδοντας και τα σενάρια του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Χαμάς κρατά λιγότερους ζωντανούς.

Τα ονόματά τους δημοσιοποιήθηκαν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για άντρες ηλικίας από 20 έως 38 ετών.

🚨🎗️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ήδη το βράδυ της Κυριακής, αν και εξακολουθεί να εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να γίνει τη Δευτέρα, όταν έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η Χαμάς είπε σε μεσολαβητές και στο Ισραήλ ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών του σχεδίου Τραμπ για την παράδοσή τους. Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επίσης θεωρούν ότι η οργάνωση δεν ξέρει πού βρίσκονται όλα τα πτώματα, και το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος για τη συλλογή των σωμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχηματίζεται μια κοινή πολυεθνική δύναμη για να εντοπιστούν τα πτώματα Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας των οποίων οι τοποθεσίες είναι άγνωστες. Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν, όπως είπαν, η Τουρκία, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

Το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Παράλληλα, ξεκίνησαν σήμερα να εισέρχονται στη Γάζα τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό που λιμοκτονεί.

Αναμένεται να εισέλθουν τουλάχιστον 400 φορτηγά, που έχουν οριστεί από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, και άλλα 100 από υπηρεσίες του ΟΗΕ, καθώς και περίπου 50 που μεταφέρουν καύσιμα.

AP Photo/Mohamed Arafat

Η διαδικασία παραμένει εξαιρετικά αργή, με τις ισραηλινές επιθεωρήσεις να καθυστερούν τις νηοπομπές στα σύνορα. Άδεια φορτηγά έχουν παρατηρηθεί να παρατάσσονται κοντά στην κεντρική περιοχή της Γάζας, όπου αναμένεται να εισέλθει η βοήθεια.

Οι Παλαιστίνιοι περιμένουν μήνες για ανθρωπιστική βοήθεια. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από αυτή τη βοήθεια. Οι άνθρωποι δεν περιμένουν μόνο τρόφιμα, αλλά και σκηνές, κινητά καταφύγια, ηλιακούς συλλέκτες και τον απεγνωσμένα απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα - είδη που δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμα τα τελευταία δύο χρόνια.

AP Photo/Mohamed Arafat

Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν στερηθεί ακόμη και τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Ουρές για καθαρό νερό και τρόφιμα εκτείνονται στις γειτονιές, καθώς οι άνθρωποι κρατούν δοχεία ελπίζοντας σε προμήθειες.

Κάποια σημάδια κανονικότητας επιστρέφουν σιγά σιγά. Μερικά αρτοποιεία έχουν ανοίξει ξανά και μικρές αγορές αρχίζουν να λειτουργούν ξανά.

Αλλά η οικονομία της Γάζας παραμένει διαλυμένη, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χάσει τις οικονομίες τους, δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εξαρτώνται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Παράλληλα, ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι το 92% όλων των κατοικιών στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την έναρξη του πολέμου.