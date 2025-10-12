Το Πακιστάν κλείνει τα σύνορά του με το Αφγανιστάν - Τι προηγήθηκε

Οξύνονται τα πνεύματα μεταξύ Ταλιμπάν και Πακιστάν, με το Αφγανιστάν να ανακοινώνει τον θάνατο 58 Πακιστανών στρατιωτών το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων στα σύνορα, ως απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εδαφικής του ακεραιότητας και του εναέριου χώρου του.

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις κατέλαβαν 25 φυλάκια του πακιστανικού στρατού, 58 στρατιώτες σκοτώθηκαν και ακόμη 30 τραυματίστηκαν.

«Η κατάσταση σε όλα τα επίσημα σύνορα και στις de facto γραμμές του Αφγανιστάν βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και οι παράνομες δραστηριότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτραπεί», είπε ο Μουτζαχίντ σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ. Δεν υπήρχε άμεση επιβεβαίωση από το Πακιστάν σχετικά με τις απώλειες, όπως σημειώνει το AP.

Το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ανέφερε το πρωί της Κυριακής ότι οι δυνάμεις του είχαν πραγματοποιήσει «αντίποινα και επιτυχημένες επιχειρήσεις» κατά μήκος των συνόρων.

«Εάν η αντίπαλη πλευρά ξανά παραβιάσει την εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες να υπερασπιστούν τα σύνορα της χώρας και θα αποδώσουν μια ισχυρή απάντηση», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Πακιστάν κλείνει τα σύνορα

Σύμφωνα με δηλώσεις Πακιστανών αξιωματούχων στο Reuters, η χώρα έκλεισε τα σύνορά της με το Αφγανιστάν σήμερα.

Οι ανταλλαγές πυρών είχαν σε μεγάλο βαθμό τελειώσει το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους, συνεχίστηκαν κατά διαστήματα πυροβολισμοί.

Οι δύο κύριες συνοριακές δίοδοι του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, στο Τορκχάμ και το Τσαμάν, παρέμειναν κλειστές την Κυριακή, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον τρεις μικρότερες διόδοι ήταν επίσης κλειστές, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Καμπούλ για το κλείσιμο των συνόρων.

Τι προηγήθηκε μεταξύ των δύο χωρών

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αφγανικές αρχές κατηγόρησαν το Πακιστάν ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και μια αγορά στα ανατολικά της χώρας. Το Πακιστάν δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Το Πακιστάν κατηγορεί τις αφγανικές αρχές ότι φιλοξενούν μέλη της απαγορευμένης οργάνωσης Tehreek-i-Taliban Pakistan. Το Ισλαμαμπάντ δηλώνει ότι η οργάνωση πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις εντός του Πακιστάν, αλλά η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπει τη χρήση του εδάφους του εναντίον άλλων χωρών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση του Σαββατόβραδου και είπε ότι ο στρατός «όχι μόνο έδωσε την ανάλογη απάντηση στις προκλήσεις του Αφγανιστάν, αλλά και κατέστρεψε αρκετά από τα φυλάκιά τους, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν».

Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες μοιράζονται σύνορα μήκους 2.611 χιλιομέτρων, γνωστά ως Γραμμή Ντουράντ (Durand Line), ωστόσο το Αφγανιστάν ποτέ δεν τα έχει αναγνωρίσει.