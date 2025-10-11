«Εκτός συζήτησης ο αφοπλισμός», λέει ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα, όσον αφορά την ειρηνευτική συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη συναίνεση από Ισραήλ και Χαμάς στην πρώτη φάση του σχεδίου, ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων αφοπλισμό της ένοπλής παλαιστινιακής οργάνωσης και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές πως θα προχωρήσουν τόσο «ο αφοπλισμός» όσο και «η απόσυρση», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα κι επιμένοντας στο ότι η προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων. Ωστόσο, αμφότερα τα θέματα είναι «καυτά» και ενδέχεται να απειλήσουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μάλιστα, σήμερα, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης είναι «εκτός συζήτησης». Όπως είπε συγκεκριμένα, «η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Σημειώνεται επίσης ότι η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) έχουν υπογραμμίσει ότι απορρίπτουν «οποιαδήποτε ξένη κηδεμονία» για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής, αποτελεί «εσωτερικό ζήτημα».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Επέστρεψαν πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι

Στην ισοπεδωμένη Γάζα και σε περιοχές που πριν από λίγο καιρό ήταν όρθια κτίρια που φιλοξενούσαν τα σπίτια τους, επέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τους Παλαιστινίους (και αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός) πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα (που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου) παραμένουν επικίνδυνες. Μάλιστα, κάλεσε τους αμάχους να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.