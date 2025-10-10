Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα

Η Σύνοδος ίσως προσφέρει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη στα σχέδια του Τραμπ, τη στιγμή που δύσκολες συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Την ώρα που η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχει τεθεί σε ισχύ και χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα συντρίμμια των κτιρίων που κάποτε ζούσαν, δημοσίευμα φέρνει τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε νέα πρωτοβουλία για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος –του οποίου το σχέδιο των 20 σημείων αποτέλεσε τη βάση για τη σημερινή συμφωνία– σχεδιάζει να συγκαλέσει διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

Το δημοσίευμα –που επικαλείται τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος– αναφέρει ότι στην εν λόγω σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία. Σύμφωνα πάντως με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να δώσει το «παρών».

Η σύνοδος κορυφής με εκπροσώπους χωρών που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, ενδεχομένως θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για τα σχέδια του Τραμπ στη Γάζα, τη στιγμή που δύσκολες συμφωνίες (όπως η μεταπολεμική διακυβέρνηση της περιοχής, τα θέματα ασφάλειας και η ανοικοδόμηση του θύλακα) δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η σύνοδος κορυφής διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι, ο οποίος έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, μέσω σχετικών προκλήσεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ και να συναντηθεί με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων. Η σύνοδος κορυφής πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί, αλλά θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές. Θα λάβει χώρα στο στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.