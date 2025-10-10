Ελπίδα μέσα απ' τα συντρίμμια στη Γάζα [εικόνες]

Χιλιάδες εκτοπισμένοι πήραν τον δρόμο προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, την ώρα που άλλοι επέστρεψαν στα χαλάσματα των σπιτιών τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας, οδήγησε χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στον δρόμο της επιστροφής κατά μήκος του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι η χώρα του θα μπορούσε να γιορτάσει «μια ημέρα εθνικής χαράς» από τη Δευτέρα το βράδυ με «την επιστροφή όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

Μετά την ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στις 12.00 ώρα Ελλάδας, χιλιάδες εκτοπισμένοι πήραν τον δρόμο προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, την ώρα που άλλοι επέστρεψαν στα χαλάσματα των σπιτιών τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένα τεράστιο ρεύμα ανθρώπων εκτεινόταν κατά μήκος του οδικού άξονα αλ Ρασίντ, κοντά στη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας.

AP Photo

«Όταν έμαθα τα νέα της ισραηλινής απόσυρσης και ότι ο δρόμος θα ήταν ανοικτός, κατευθυνθήκαμε αμέσως με την οικογένειά μου προς τον άξονα αλ Ρασίντ προκειμένου να επιστρέψουμε σπίτια μας», δήλωσε ο Άχμαντ Αζάμ, ένας εκτοπισμένος ηλικίας 35 ετών, που κατάγεται από την πόλη της Γάζας.«Επιστρέφουμε στα σπίτια μας παρά τις καταστροφές, την πολιορκία και τον πόνο. Είμαστε χαρούμενοι ακόμα κι αν επιστρέφουμε στα συντρίμμια. Τουλάχιστον είναι η γη μας», είπε ο Αμίρ Αμπού Ιγιάντεχ, ηλικίας 32 ετών, στη Χαν Γιούνις.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου παραμένει όρθιο», ανέφερε ο 40χρονος Ισμαΐλ Ζαϊντά, από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας. «Όμως, το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μια ανακατάταξη των στρατευμάτων του στους τομείς της πολιορκημένης και κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας, όπου οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ.

AP Photo

Ωστόσο, προειδοποίησε πως πολλές περιοχές παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» για τον άμαχο πληθυσμό.

Η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε την Πέμπτη, έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ μέσω των διεθνών μεσολαβητών, όπως οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία, την οποία ενέκρινε η ισραηλινή κυβέρνηση, βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

AP Photo

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι τοπική ώρα. Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την εκεχειρία με τη Χαμάς νωρίς την Παρασκευή το πρωί, ανοίγοντας τον δρόμο για την εν μέρει απόσυρση των στρατευμάτων και την πλήρη αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών, ενώ μετά το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές και άλλους 1.700 που τέθηκαν υπό κράτηση στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ είπε πως ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της απόσυρσης στη Γάζα και το διάστημα για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε.

AP Photo

Εφόσον η συμφωνία λειτουργεί, φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια θα εισέλθουν στη Γάζα για να βοηθήσουν αμάχους, εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων διαμένουν σε σκηνές, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τα σπίτια τους και ισοπέδωσαν ολόκληρες πόλεις.

Σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να διασφαλίσουν πως ο θύλακας έχει αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς έχει αφοπλιστεί βάσει των επόμενων σταδίων του σχεδίου Τραμπ: «Εάν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο θα είναι καλό, εάν όχι ,τότε θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κάποια ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν από το ανατολικό τμήμα κοντά στα σύνορα, ωστόσο ακούστηκαν πυρά από άρματα μάχης, σύμφωνα με κατοίκους που επικοινώνησαν με το Reuters.

AP Photo

Στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, Ισραηλινοί στρατιώτες απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα ισραηλινά σύνορα, αν και άλλα στρατεύματα παρέμειναν στην περιοχή, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί νωρίς την Παρασκευή το πρωί.

Ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου προς την πόλη της Γάζας.

«Μόλις ακούσαμε τα νέα της εκεχειρίας και της κατάπαυσης του πυρός, ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι και ετοιμαστήκαμε να επιστρέψουμε στην πόλη της Γάζας, στα σπίτια μας. Φυσικά δεν υπάρχουν σπίτια, έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Μαχντί Σακλά, ηλικίας 40 ετών.

«Όμως, είμαστε χαρούμενοι επειδή απλά επιστρέφουμε εκεί που κάποτε ήταν τα σπίτια μας, ακόμα και στα χαλάσματα. Αυτό είναι επίσης μια μεγάλη χαρά. Για δύο χρόνια, υποφέραμε, εκτοπισμένοι από μέρος σε μέρος».