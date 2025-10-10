Ο Ισραηλινός στρατός αποχωρεί από τη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών και πυρών

Αισιοδοξία, ανακούφιση, αλλά και φόβος στις τάξεις του παλαιστινιακού λαού μετά τις ανακοινώσεις για κατάπαυση πυρός και έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
Από νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο με την αποχώρηση των στρατευμάτων του IDF, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να δηλώνουν πως αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι. Η αποχώρηση, φυσικά, δεν σημαίνει πως η Λωρίδα της Γάζας επιστρέφει στους Παλαιστινίους, καθώς σε αυτή τη φάση προβλέπεται ότι ένα ποσοστό άνω του 50% των εδαφών θα παραμείνουν υπό την επίβλεψη των δυνάμεων του Νετανιάχου.
Η αποχώρηση, πάντως, δεν είναι «ειρηνική», καθώς υπάρχουν από νωρίς το πρωί αναφορές πως ο IDF έχει χτυπήσει με πυροβολικό, αλλά και αεροπλάνα αρκετά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας. Ισραηλινά ΜΜΕ, πάντως, υποστηρίζουν ότι τα χτυπήματα αυτά αποτελούν «κάλυψη» για την απομάκρυνση των δυνάμεων.
Επιστροφή σε τι;
Την ίδια στιγμή οικογένειες εκτοπισμένων προετοιμάζονται για να γυρίσουν στα σπίτια και στις γειτονιές τους, χωρίς, όμως να γνωρίσουν τι ακριβώς θα αντικρίσουν, καθώς ένα τεράστιο κομμάτι της Γάζας έχει ισοπεδωθεί εντελώς.
Οι άμαχοι περιμένουν και το τελευταίο ισραηλινό τανκ να φύγει από την περιοχή για να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής.
Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Γάζας έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους Παλαιστίνιους να μην πλησιάσουν σε περιοχές που είναι ακόμη παρούσες ισραηλινές δυνάμεις.
Ιδιαίτερα συνιστούν προσοχή για περιοχής της πόλης της Γάζας, μέχρις ότου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την οριστική απομάκρυνση του IDF.
«Η παραβίαση της εντολής θα βάλε τις ζωές σας σε κίνδυνο. Σας καλούμε να συμμορφωθείτε για την ασφάλειά σας και για να διευκολυνθεί η δουλειά των δυνάμεων άμεσης ανάγκης» προστίθεται στην ανακοίνωση.
