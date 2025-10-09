Χαμάς: Λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι ο πόλεμος θα τελειώσει

Τι αναφέρει ο βασικός διαπραγματευτής της Χαμάς • Πανηγυρίζει ο Τραμπ και ετοιμάζει... περιοδεία • Οι «πληγές» του γενοκτονικού πολέμου • Πότε θα αποχωρήσει ο IDF • Σε εξέλιξη το υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ

Ο βασικός διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια μιλά για «διαβεβαιώσεις» πως ο πόλεμος στη Γάζα σταματάει οριστικά.

«Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους Άραβες μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», δήλωσε ο Χαλίλ αλ-Χάγια. Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters ο Χαλίλ αλ-Χάγια υποστήριξε πως «η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις. Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών. Η ομάδα διαπραγματευτών έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά».

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πανηγύρισε την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα. Από την πλευρά του ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα πρέπει να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. Εκτίμησε πως αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία, ο πρόεδρος της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της προεδρίας του Ισραήλ.

Ανάμεικτα τα συναισθήματα στην πολύπαθη Γάζα. Ανακούφιση και ελπίδα από το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, αλλά και καχυποψία για τον ρόλο του Ισραήλ και τα «θολά» σημεία της πρότασης Τραμπ που μπορεί να αναζωπυρώσουν τον γενοκτονικό πόλεμο.

Δεν αποφυλακίζεται ο Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι. «Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης», είπε στους δημοσιογράφους η Σος Μπεντροσιάν.

Δύο χρόνια ατελείωτου πόνου

Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και ο πόλεμος των δύο χρόνων έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.000 Παλαιστινίους - ανάμεσά τους πολλά παιδιά και αμάχους.

Τα δύο χρόνια φρίκης έχουν αφήσει «μαύρο αποτύπωμα» στις ζωές των Παλαιστινίων. Το γραφείο Τύπου της Γάζας υπογραμμίζει τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων του γενοκτονικού πολέμου.

Πότε αποχωρεί ο IDF από τη Γάζα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, αφότου η κυβέρνηση επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία. Το σχέδιο Τραμπ υπόσχεται απελευθέρωση των ομήρων και ελπίδα για διαρκή ειρήνη, ωστόσο κρίσιμα σημεία, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς ή η αποχώρηση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων, παραμένουν άλυτα απειλώντας την εύθραυστη διαδικασία. Μια σειρά λεπτομερειών πρέπει ακόμη να διευθετηθούν σε επόμενη φάση της συμφωνίας, όπως το πώς θα διοικείται ο παλαιστινιακός θύλακας, ποιος θα αναλάβει την ασφάλεια και οι ισραηλινές απαιτήσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

