Πιθανώς την Κυριακή η επίσκεψη Τραμπ στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία

Το γραφείο τύπου του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί το Ισραήλ αυτή την Κυριακή

Πυκνές εξελίξεις στην αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, μετά την επίτευξη «εύθραυστης» συμφωνίας ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, που αναμένεται να επικυρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης από το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο της προεδρίας του Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση (Kan). Στο σχετικό σημείωμα που έστειλε το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ, αναφέρει πως τα σχέδιά του για την Κυριακή ακυρώθηκαν υπό το φως της αναμενόμενης επίσκεψης του Τραμπ, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και συγκεκριμένα για την πρώτη φάση της. Όπως αναφέρουν από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει απόψε, αφότου η κυβέρνηση επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία σε ψηφοφορία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Από εκεί και πέρα, δηλώνουν αξιωματούχοι της Χαμάς, ο IDF θα αρχίσει να αποσύρεται από τις πόλεις της Γάζας τη Παρασκευή, ανοίγοντας τον δρόμο για απελευθέρωση των 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων και επιστροφή των 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 72 ώρες.

Επιπλέον, θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα και από τις δύο κατευθύνσεις, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια θα επιστρέψει στα επίπεδα που συμφωνήθηκαν στη κατάπαυση πυρός του Ιανουαρίου, η οποία παραβιάστηκε από το Ισραήλ (600 φορτηγά την ημέρα).