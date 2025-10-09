Πώς «βλέπουν» οι παγκόσμιοι ηγέτες τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Τα κράτη χαιρετίζουν την εκεχειρία εν αναμονή της ψήφισής της από την κυβέρνηση Νετανιάχου στην Κνεσέτ.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο χαιρετίζουν την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα, που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και θα αρχίσει σταδιακά να τίθεται σε ισχύ, με πρώτο βήμα την ανταλλαγή ομήρων.

Νωρίτερα, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσαν ότι στις 12 το μεσημέρι τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, όπως ακριβώς έκαναν και τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια όμως, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια διευκρίνιση, σύμφωνα με την οποία η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν η κυβέρνηση συγκληθεί και εγκρίνει τη συμφωνία.

Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει να ψηφίσει το μέτρο στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο πληροφορίες, η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επικυρώσει τη συμφωνία.

Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα • Η... ευκαιρία Τραμπ να υιοθετήσει τον ρόλο του «ειρηνοποιού», το Νόμπελ και το ταξίδι του σε Αίγυπτο και Ισραήλ.https://t.co/unlYBzH9FC — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 9, 2025

Σε δημοσίευσή του στο X, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει «πραγματική εξάλειψη της Χαμάς» μόλις οι όμηροι επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, αλλά δεν φτάνει στο σημείο να απειλήσει με ανατροπή της κυβέρνησης.

Τα μάτια λοιπόν όλων είναι στραμμένα στο βράδυ της Πέμπτης.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: «Να εδραιωθεί μόνιμη εκεχειρία»

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα, ενώ κάλεσε σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Επαίνεσε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την «επίτευξη αυτής της σημαντικής εξέλιξης».

Σε ανάρτηση στο Χ δήλωσε ότι «ενθαρρύνεται επίσης από την υποστήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής».

«Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να εδραιωθεί μόνιμη εκεχειρία. Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν», έγραψε.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση. Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να σφυρηλατηθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μια πορεία που βασίζεται σταθερά στη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη χαιρετίζει την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να διεξάγει συνομιλίες με διεθνείς εταίρους για την αναζήτηση πολιτικής λύσης στον πόλεμο. «Αυτή η συμφωνία πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την αρχή μιας πολιτικής λύσης που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών», δήλωσε ο Μακρόν σε αναρτήσεις του στο X.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι ελπίζει ότι η συμφωνία «σηματοδότησε την αρχή μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης». «Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε διάλογο, να στηρίξουμε τον άμαχο πληθυσμό και να κοιτάξουμε το μέλλον με ελπίδα. Αλλά και με δικαιοσύνη και με μνήμη, ώστε οι φρικαλεότητες που βιώσαμε να μην επαναληφθούν ποτέ», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαιρέτισε την ανακοίνωση ως «έκτακτη είδηση» και προέτρεψε για την ταχεία εφαρμογή της.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βέελ εξέφρασε την ελπίδα για ευρύτερη ειρήνη στην περιοχή.

Παράλληλα, και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την εκεχειρία σε ανάρτησή του στο Χ, σιωπώντας για ακόμα μια φορά μπροστά στη γενοκτονία, αφού δεν αναφέρθηκε καθόλου στο δράμα των Παλαιστινίων.

Τουρκία: Ελπίζουμε σε τέλος της γενοκτονίας

Χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι αναμένει την πλήρη εφαρμογή της, ελπίζοντας ότι θα βάλει τέλος «στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια».

Η Άγκυρα κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις και δεσμεύεται «να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει:

«Χαιρετίζουμε την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ελπίζουμε ότι αυτή η εκεχειρία θα θέσει τέλος στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Με την εκεχειρία σε ισχύ, είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, και να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κατά την προσεχή περίοδο.

Η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας δίκαιης επίλυσης του ισραηλινο-παλαιστινιακού ζητήματος. Ελπίζουμε ότι η δυναμική που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση μιας λύσης δύο κρατών στην επόμενη περίοδο.

Επαινούμε τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Νωρίτερα, τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα χαιρέτισε με ικανοποίηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Χαιρετίζουν Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Παράλληλα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή.

Η Ιορδανία καλωσόρισε και αυτή σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τους μηχανισμούς της για μια πρώτη φάση εφαρμογής, λέγοντας ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Κίνα ελπίζει σε μια «μόνιμη και πλήρη» κατάπαυση του πυρός

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.