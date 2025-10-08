«Θέμα ωρών ή λίγων ημερών η συμφωνία για τη Γάζα»

Πολύ αισιόδοξα μηνύματα για τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εμπεριέχονται σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό CNN (που επικαλείται πολλές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο), μια συμφωνία για εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δύο ισραηλινές πηγές τόνισαν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από τις πηγές να σημειώνει πως η σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Τρίτη πηγή ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, λέγοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημέρων».

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται σε προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την εκεχειρία που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο, για να συζητηθεί (και να ψηφιστεί) εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τους ομήρους πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι θα κηρυχθεί εκεχειρία εάν καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα. Ο Φιντάν θύμισε ότι οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχει η Άγκυρα, επικεντρώνονται στην εξασφάλιση εκεχειρίας, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στην παροχή περισσότερης βοήθειας και στον συντονισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ομοίως, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, που βρίσκεται στην Αίγυπτο, Ταχίρ Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενώθηκαν την Τετάρτη με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και του Ισραήλ για την τρίτη ημέρα των συνομιλιών, με βάση το σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα η Χαμάς ανακοίνωσε πως αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής.

Το Ισραήλ ισοπεδώνει όσα κτίρια έχουν μείνει όρθια

• Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (και) το τελευταίο 24ωρο.https://t.co/iIIq76F16Y — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 8, 2025

Πάντως, το κλίμα των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν αγγίζει τη Γάζα, καθώς δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (και) το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ισοπεδώνει κτίρια κατοικιών στον θύλακα.