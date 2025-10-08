Οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν αγγίζουν την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ ισοπεδώνει όσα κτίρια έχουν μείνει όρθια • Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (και) το τελευταίο 24ωρο.

Αδιάκοπες επιθέσεις δέχεται η πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός (IDF) προωθείται και στις γειτονιές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν είχε εισβάλει.

Το Ισραήλ καταστρέφει όσα κτίρια κατοικιών είχαν μείνει όρθια, εξαπολύοντας επιθέσεις στα εναπομείναντα αστικά τμήματα της πόλης (στα κεντρικά, βορειοδυτικά και νότια). Την ίδια στιγμή η γενοκτονία καλά κρατεί: Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 61 άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες ισραηλινές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Όλα αυτά, τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές συμφωνίες για τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα: συνομιλίες που όμως δεν αγγίζουν τη Γάζα και τους άμαχους κατοίκους της.

Η επέλαση του IDF και οι συνομιλίες

Τις τελευταίες ημέρες ο ισραηλινός στρατός στριμώχνει τους Παλαιστινίους σε μικρές περιοχές, ενώ συνεχίζει τη συστηματική καταστροφή ολόκληρων οικιστικών συγκροτημάτων. Ειδικότερα, τις τελευταίες 24 ώρες, πολλά από τα κτίρια που παρέμεναν όρθια (ακόμα και σε περιοχές που ήταν κάποτε πυκνοκατοικημένες) ισοπεδώθηκαν από τους Ισραηλινούς. Εκρήξεις ακούγονται συνεχώς σήμερα στην πόλη.

Σύμφωνα με τον Jorge Moreira da Silva, διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων, θα χρειαστούν περίπου 52 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ τόνισε στο Al Jazeera ότι το 80% των υποδομών της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση και η διαδικασία απομάκρυνσης των ερειπίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.183 ανθρώπους, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι 169.841 από τον Οκτώβριο του 2023. Δεκάδες χιλιάδες ακόμα εκτιμάται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Μέσα σε αυτό το ζοφερό πλαίσιο, αντιπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενώθηκαν την Τετάρτη με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και του Ισραήλ για την τρίτη ημέρα των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ και η Χαμάς διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, βάσει σχεδίου 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα η Χαμάς ανακοίνωσε πως αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, που βρίσκεται στην Αίγυπτο, Ταχίρ Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση.