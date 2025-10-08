Gaza Freedom Flotilla: Έκρηξη αγανάκτησης για τη νέα τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ

Την καταδίκη τους για την νέα τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Gaza Freedom Flotilla, εκφράζουν ολοένα και περισσότερες χώρες.

Η Τουρκία και η Μαλαισία χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα εναντίον του Ισραήλ, το οποίο έχει απαγάγει για άλλη μια φορά ανθρώπους που επιβιβάστηκαν στα 11 πλοία του Gaza Freedom Flotilla, που μετέφερε ιατρικό υλικό για τους πολίτες της ταλαιπωρημένης από τη γενοκτονία Γάζας.

Βολές από την Άγκυρα στο Ισραήλ

Η Τουρκία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδόθηκε σε «πράξη πειρατείας» αναχαιτίζοντας σκάφη του νέου στολίσκου που έπλεε για τη Γάζα στα ανοιχτά του παλαιστινιακού εδάφους.

«Η επέμβαση στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επεδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα, είναι μια πράξη πειρατείας», κατήγγειλε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ότι τούρκοι βουλευτές έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Η «γενοκτονική» ισραηλινή κυβέρνηση στοχοθετεί όλα τα ειρηνικά μέτρα και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, βλάπτοντας παράλληλα τις ειρηνευτικές προσπάθειες, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Στη δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται ότι έχει αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία για να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην Τουρκία οι τούρκοι πολίτες που κρατούνται από το Ισραήλ και ότι υπάρχει συντονισμός με άλλες χώρες για τους δικούς τους πολίτες.

Πιέσεις από τη Ρώμη

«Η ιταλική πρεσβεία και το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ παρακολουθούν από τα χαράματα την αναχαίτιση του νέου στολίσκου από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό: οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση είναι περίπου δέκα», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Πρόκειται να τους παρασχεθεί όλη η αναγκαία προξενική βοήθεια, με αίτημα προς την ισραηλινή κυβέρνηση να εγγυηθεί τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων μέχρι την στιγμή της απέλασης», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός.

Την όλη υπόθεση παρακολουθεί και η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ρώμης.

Οι δικηγόροι των Γάλλων απαχθέντων ζητούν την απελευθέρωσή τους

Οι δικηγόροι 27 Γάλλων πολιτών, που επέβαιναν στα πλοία ενός ακόμη διεθνούς στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε σήμερα το πρωί από τον στρατό του Ισραήλ, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους την άμεση απελευθέρωσή τους.

«Οι 27 Γάλλοι πολίτες που επέβαιναν σε αυτά τα ανθρωπιστικά κομβόι συνελήφθησαν αυθαίρετα από τις ένοπλες δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής και, μέχρι τώρα, κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ο Νινό Αρνό, η Ελσά Μαρσέλ, ο Αντριέν Μαουάς και η Σαρά Σαμέρ.

Οι δικηγόροι ζητούν «την αποτελεσματική προξενική και διπλωματική προστασία που τους οφείλει το γαλλικό κράτος», «την άμεση απελευθέρωση» των προσώπων αυτών «που κρατούνται αυθαίρετα από το ισραηλινό κράτος και την επιστροφή τους στη Γαλλία», όπως και «τη δίωξη και την τιμωρία των παράνομων ενεργειών του κράτους του Ισραήλ».

Παράλληλα στην ανακοίνωσή τους εκφράζουν την ανησυχία «για τον σοβαρό κίνδυνο κακομεταχείρισης» των πελατών τους, ενώ προσθέτουν ότι πλέον έχει αποδειχθεί ότι ακτιβιστές έχουν πέσει θύματα απειλών, σωματικής βίας και ταπεινώσεων.

Εκτιμούν εξάλλου ότι αυτές οι ενέργειες «συνιστούν παραβίαση των δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ενώ παραβιάζουν και τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων πολιτών».

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στολίσκος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που αντιμετωπίζουν ελλείψεις».

Καταδικάζει η Μαλαισία

Η Μαλαισία καταδίκασε «έντονα» την Τετάρτη την επίθεση του Ισραήλ εναντίον όλων των πλοίων της Freedom Flotilla, τα οποία έπλεαν προς τη Λωρίδα της Γάζας για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ παράλληλα ζήτησε την απελευθέρωση των Μαλαισιανών ακτιβιστών που κρατούνται από το Ισραήλ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ καταδίκασε την «προκλητική ενέργεια» και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε δήλωση που εξέδωσε μέσω της αμερικανικής εταιρείας κοινωνικών μέσων X.

Η σύλληψη ενός ανθρωπιστικού πλοίου που μετέφερε βοήθεια για τον λαό της Γάζας είναι «απάνθρωπη» και παραβιάζει τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καθολικής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δήλωσε ο Ανουάρ, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των μαλαισιανών ακτιβιστών, την παροχή επαρκούς προστασίας και τη μη πρόκληση βλάβης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για να διευκολύνει την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε.