Ο Νετανιάχου ξαναγράφει την ιστορία της 7ης Οκτωβρίου

Σε «θετική ατμόσφαιρα», παρά το βαρύ συμβολικό φορτίο της αιματοβαμμένης επετείου, συνεχίστηκαν χθες για δεύτερη μέρα οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που όπως ήδη γράψαμε εστιάζουν στο μοναδικό άμεσα υλοποιήσιμο σημείο του σχεδίου Τραμπ - την απελευθέρωση των 48 νεκρών και ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περισσοτέρων από 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

AP PHOTO

Από σήμερα μάλιστα θα εμπλακεί ενεργά και η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ και τον προεδρικό γαμπρό Τζάρεντ Κούσνερ: γεγονός που οπωσδήποτε θα αυξήσει την πίεση για «συμμόρφωση» προς την ισραηλινή πλευρά και τον όλο και πιο στριμωγμένο Μπενιαμίν Νετανιάχου που, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει ήδη εξαπολύσει μια τρομακτική εκστρατεία παραπληροφόρησης γύρω από τα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν στον αιφνιδιασμό (;) της 7ης Οκτωβρίου και τις προσωπικές αλλά και κυβερνητικές ευθύνες για το μακελειό, αλλά και τα όσα τρομερά ακολούθησαν. Οπως γράφει ο Ανσέλ Πφέφερ στη Haaretz, ο μόνος δρόμος που απομένει στον Μπίμπι για να κρατηθεί στην εξουσία και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές είναι να ξαναγράψει την Ιστορία...

Ας επιστρέψουμε όμως στο «παζάρι» του Καΐρου, για το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε και πάλι αισιόδοξος: «Πιστεύω ότι σημειώνουμε τεράστια πρόοδο στις συνομιλίες. Αναμένω σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα και υπάρχει μια αρχική συναίνεση από όλες τις πλευρές. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του ήταν πολύ θετικός απέναντι στο σχέδιο για τη Γάζα, ενώ και η Χαμάς καταβάλλει προσπάθειες από την πλευρά της».

Ομως ο βασικός διαμεσολαβητής με τους Παλαιστινίους, η κυβέρνηση του Κατάρ, επέκρινε δημόσια τη συνέχιση των φονικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως «αν οι δηλώσεις του (Ισραηλινού) πρωθυπουργού περί συμφωνίας με το σχέδιο Τραμπ ήταν αληθείς, όφειλε να έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις». Μάλιστα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεν αλ Ανσάρι, διέψευσε στην πράξη τις δηλώσεις Τραμπ περί «σύντομης» συμφωνίας», τονίζοντας ότι υπάρχουν «πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν» και ότι οι ρήτρες του σχεδίου «πρέπει να έχουν συγκεκριμένη εφαρμογή επί του πεδίου», πράγμα που θα απαιτήσει «συνεχή επικοινωνία».

Ομως η σημαντικότερη είδηση από την Αίγυπτο προήλθε από τον εκπρόσωπο της Χαμάς, Φάουζι Μπαρχούμ, που αφού κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «εμποδίσει και να ματαιώσει» και τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, περιέγραψε για πρώτη φορά λεπτομερώς τους βασικούς όρους της για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα»:

● Μόνιμη και συνολική εκεχειρία.

● Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από όλη τη Γάζα.

● Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

● Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.

● Αμεση έναρξη πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού οργάνου τεχνοκρατών, και τέλος

● Δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων.

Και βέβαια ο Μπαρχούμ συμπλήρωσε πως «παρά τη βίαιη στρατιωτική δύναμη, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν έχουν επιτύχει και δεν θα επιτύχουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης»... Ετσι είναι: η Χαμάς δεν έχει αποδεχτεί να παραδώσει τα όπλα ούτε να αυτοδιαλυθεί, όπως προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο. Και μην ξεχνάμε ότι επικεφαλής της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας, στο ίδιο κτίριο με τους Ισραηλινούς, είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, τον οποίο μάταια προσπάθησαν να δολοφονήσουν πριν από μόλις έναν μήνα στην καρδιά της Ντόχα, σκοτώνοντας τον γιο του...

Η «φορσέ» επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φυσικά προκαλεί τεράστιο πολιτικό πρόβλημα στον πολεμοκάπηλο Νετανιάχου, που φάσκει και αντιφάσκει, καθώς το αφήγημά του περί δήθεν συντριβής της Χαμάς αλλά και συνολικά του πολυπλόκαμου Αξονα της Αντίστασης είναι προφανές πια πως έχει καταρρεύσει. Για τον καταζητούμενο Ισραηλινό πρωθυπουργό και τους εξτρεμιστές συμμάχους του, ο πόλεμος είναι σαν το... ποδήλατο: αν σταματήσουν απότομα το πεντάλ της θηριωδίας, θα γκρεμιστούν – και διόλου δεν αποκλείεται να καταλήξουν στη φυλακή, όχι μόνο για τα παλιότερα «κοινά» αδικήματά τους, αλλά πρωτίστως για τις προσωπικές ευθύνες και την αφύσικη ολιγωρία και αδράνεια που επέδειξαν τόσο πριν,όσο και στα ίδια τα ταπεινωτικά για το δήθεν «ανίκητο» Ισραήλ αιματηρά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ετσι, όπως γράφει η Haaretz στην εξαιρετική ανάλυσή της με τίτλο «Η τελευταία μάχη για τον Νετανιάχου: Ξαναγράφοντας την ιστορία της 7ης Οκτωβρίου», ο Νετανιάχου έχει ήδη αποφασίσει να «παίξει τα ρέστα του», διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα και παρουσιάζοντας το προφανές στρατηγικό αδιέξοδο και τη διεθνή απομόνωση της χώρας του σαν ευρεία στρατιωτική και πολιτική νίκη. Οπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που έδωσε χθες στον ακραίο Αμερικανό σιωνιστή Μπεν Σαπίρο, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν «το πιο φρικτό γεγονός που γνώρισε ο εβραϊκός λαός μετά το Ολοκαύτωμα», αλλά χάρη σε αυτόν εξελίχθηκε σε θρίαμβο: «Ολοι πίστευαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια μετά έχουμε καταστρέψει τον άξονα του Ιράν και τα παρακλάδια του (...) Το Ισραήλ βγήκε από εκείνη την ημέρα ως το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή — αλλά απομένουν ακόμα κάποιοι στόχοι για να ολοκληρώσουμε τη νίκη μας»!

Ποιοι είναι αυτοί; «Η Χαμάς δεν έχει ακόμη καταστραφεί, αλλά θα φτάσουμε εκεί... Πρώτα πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα, και δεν μπορείς να τελειώσεις τον πόλεμο αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία (...) Το πραγματικό τέλος σημαίνει απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά το Ισραήλ ή την περιφερειακή ειρήνη (...) Θέλουμε να δούμε τους ομήρους να επιστρέφουν σπίτι, και είμαστε κοντά — αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα», είπε. Και τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος» της Λωρίδας της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει «απαραίτητη προϋπόθεση» για οποιαδήποτε συμφωνία. Για... επιδόρπιο, μάλιστα, στο καινούργιο παραμύθι, είπε πως «μόλις τελειώσει η δουλειά στη Γάζα, με τη βοήθεια του Τραμπ», θα επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ όχι μόνο με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, αλλά και με πιο μακρινές μουσουλμανικές χώρες. Και όποιος θέλει, τον πιστεύει!