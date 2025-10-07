Συμφωνία για κατάπαυση μεταξύ Σύρων και Κούρδων στο Χαλέπι

Σε κατάπαυση πυρός οδηγούνται οι κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις της Δαμασκού και οι κουρδικές SDF μετά από συμφωνία που έγινε τη Τρίτη, ώστε να σταματήσουν οι ολιγόωρες μάχες σε γειτονίες του Χαλεπίου.

Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Μουρχάφ Αμπού Κασρά ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάπαυση του πυρός στο Χαλέπι μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και δυνάμεων της φιλοδυτικής κουρδικής οργάνωσης SDF. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με τον διοικητή των SDF Μαζλούμ Αμπντί στη Δαμασκό και αμφότεροι «συμφώνησαν για μια συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και τις στρατιωτικές θέσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία».

Επίσης την Τρίτη, το γραφείο του αλ-Σαράα ανακοίνωσε σε δήλωση ότι ο προσωρινός πρόεδρος συναντήθηκε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ και συζήτησε την εφαρμογή της συμφωνίας με τις SDF «με τρόπο που να διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και άλλους «τρόπους υποστήριξης της πολιτικής διαδικασίας» και «ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας».

«Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα ξεκινήσει αμέσως», είπε. Η σύρραξη ξέσπασε όταν αυξήθηκαν οι εντάσεις μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης στη Δαμασκό και των ημιαυτόνομων κουρδικών αρχών στη βορειοανατολική Συρία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA ανέφερε ότι οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε σημεία ελέγχου των «Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας» το βράδυ της Δευτέρας, με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Οι επιχειρήσεις των SDF έγιναν σε κατοικημένες περιοχές στις γειτονιές Σεϊκ Μακσούντ και Ακραφίγιε του Χαλεπίου «με όλμους και βαριά πολυβόλα», ανέφερε το SANA, προσθέτοντας ότι υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων, χωρίς όμως να δώσει αριθμούς.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Associated Press ότι δύο φρουροί ασφαλείας σκοτώθηκαν την Τρίτη σε δημόσιο πάρκο από βομβαρδισμούς, ενώ μια γυναίκα κι ένα παιδί τραυματίστηκαν. Οι SDF αρνήθηκαν ότι επιτέθηκαν στα σημεία ελέγχου και δήλωσαν ότι οι δυνάμεις τους αποσύρθηκαν από την περιοχή πριν από μήνες. Αντίθετα, κατηγόρησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις για την «έκρηξη βίας». Οι κουρδικές ημιαυτόνομες αρχές εξέδωσαν δήλωση την Τρίτη, κατηγορώντας τις ένοπλες δυνάμεις της κυβέρνησης για «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» εναντίον αμάχων στις δύο συνοικίες του Χαλεπίου και για την πολιορκία αυτών.

Στη συνέχεια, οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπάθησαν «να προωθηθούν με άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα, στοχεύοντας κατοικημένες περιοχές με οβίδες όλμων και επιθέσεις με drones, γεγονός που οδήγησε σε απώλειες αμάχων και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε το SDF, το οποίο «προκάλεσε τους κατοίκους και τους ώθησε να αμυνθούν, μαζί με τις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας στις γειτονιές».

Η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπό τον προσωρινό πρόεδρο Αχμάντ αλ-Σαράα, πρώην ηγέτη μιας ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας που βοήθησε στην ανατροπή του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, υπέγραψε συμφωνία τον Μάρτιο με τις SDF, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής χώρας, στην οποία υπάρχει πλειονότητα Κούρδων.

Βάσει της συμφωνίας, οι SDF επρόκειτο να συγχωνεύσουν τις δυνάμεις τους με τον νέο συριακό στρατό, αλλά η εφαρμογή της έχει καθυστερήσει.

Η Δαμασκός επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό της σε ολόκληρη τη Συρία, ενώ το SDF θέλει να διατηρήσει την de facto αυτονομία της βορειοανατολικής Συρίας από το κεντρικό κράτος. Η Συρία πραγματοποίησε κοινοβουλευτικές εκλογές την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά δεν διεξήχθησαν εκλογές στις περιοχές που ελέγχονται από το SDF.

Τον Απρίλιο, δεκάδες μαχητές του SDF εγκατέλειψαν τις δύο κυρίως κουρδικές γειτονιές στο Χαλέπι, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δαμασκό.