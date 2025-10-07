New York Times: Το Ισραήλ δεν έχει πολλούς λόγους να πανηγυρίζει

Δύο χρόνια γενοκτονίας, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του γολγοθά των Παλαιστινίων συνεχίζονται στο Κάιρο, το Ισραήλ μοιάζει πιο διχασμένο και απομονωμένο από πριν • Ο Νετανιάχου είναι ο μέγας σφαγέας στα μάτια των λαών, αλλά και εντός του Ισραήλ, η κοινωνία βλέπει πλέον την κυβέρνησή του ως «εχθρό».

Δύο χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ σήμερα μοιάζει πιο διχασμένο και απομονωμένο από πριν. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, κάθε πτυχή της ζωής στη Γάζα φαντάζει με κόλαση... κι όμως το κράτος του Ισραήλ δεν έχει πετύχει έναν από τους κυριότερους στόχους, την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, η σφοδρότητα της ισραηλινής αντίδρασης έχει κάνει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου να κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, την ώρα που ένα επεκτεινόμενο κίνημα εποικισμού στη Δυτική Όχθη αφήνει όλο και μικρότερα περιθώρια στις παλαιστινιακές φιλοδοξίες για κράτος.

Οι Άραβες γείτονες μιλούν για ένα Ισραήλ με αυτοκρατορικές βλέψεις μετά τα ισχυρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τον Νετανιάχου και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όμως στο Ισραήλ, υπάρχει ελάχιστη αίσθηση θριάμβου.

Διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς ξεκίνησαν χθες συνομιλίες στο Κάιρο σχετικά με μια πιθανή ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα με Παλαιστίνιους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές. Υπολογίζεται ότι 20 όμηροι – και οι σοροί 25 άλλων – κρατούνται στη Γάζα για περισσότερες από 725 ημέρες.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγαίνουν συχνά στους δρόμους για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων.

«Βλέπουμε την κυβέρνηση Νετανιάχου ως εχθρό μας», δηλώνουν γονείς των ομήρων, που κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι συνεχίζει τον πόλεμο «μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά».

Πολλοί πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι ο Τραμπ να αναγκάσει τον Νετανιάχου να το πράξει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προτείνει μια μορφή κηδεμονίας στη Γάζα, η οποία θα ανοίξει ένα «μονοπάτι» προς την ειρήνη, αφού «θα δημιουργήσει μια ευημερία από τις καλοπροαίρετες διεθνείς ομάδες που θα συμμετέχουν».

Όμως η ιδέα του Τραμπ να μετατρέψει τη Γάζα σε μια Ριβιέρα με «προνομιούχους δασμούς», επιφυλάσσοντας έναν περιθωριακό ρόλο στη διακυβέρνηση για τους Παλαιστίνιους φαίνεται μάλλον υποτιμητική για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και μοιάζει απίθανο να συνεργαστούν.

Σε κάθε περίπτωση, μετά από δύο χρόνια γενοκτονίας, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας εστιάζουν στην επιβίωσή τους, καθώς ολόκληρες γειτονιές και πόλεις έχουν σβηστεί από τον χάρτη, η κοινωνία έχει διαμελιστεί και ένας στους 34 κατοίκους της Γάζας έχει σκοτωθεί.