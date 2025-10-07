Αχτίδα φωτός για τον τερματισμό της σφαγής

Ολοκληρώθηκε με αισιόδοξες νότες η πρώτη μέρα έμμεσων συνομιλίων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στην Αίγυπτο.

Θετικά μηνύματα προκύπτουν από την πρώτη μέρα των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο, σύμφωνα με πηγές του Al Jazeera και της Al Qahera News (που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών).

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, η συνάντηση στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας τη Δευτέρα ήταν «θετική» και καταρτίστηκε ένας οδικός χάρτης για το πώς θα συνεχιστεί ο τρέχων γύρος συνομιλιών.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς φέρεται να δήλωσε στους μεσολαβητές ότι ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ αποτελεί πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Στην αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετέχουν οι ηγέτες της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια, και Ζαχέρ Τζαμπαρίν, δύο διαπραγματευτές που επέζησαν από την απόπειρα δολοφονίας του Ισραήλ στο κέντρο της Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Οι συνομιλίες της πρώτης ημέρας αφορούσαν την προτεινόμενη ανταλλαγή κρατουμένων και αιχμαλώτων, την εκεχειρία και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Al-Qahera News της Αιγύπτου.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι διαπραγματεύσεις, ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές, αναμένεται να συνεχιστούν την Τρίτη, οπότε και συμπληρώνονται δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία σκότωσε 1.139 ανθρώπους. Έκτοτε, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σφαγιάσει τουλάχιστον 67.160 Παλαιστίνιους, η πλειονότητα εκ των οποίων (περίπου 70%) είναι άμαχοι, κάτι που από πλειάδα διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων έχει χαρακτηριστεί ως γενοκτονία.

Οι συνομιλίες έχουν βάση το σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Πιέζει ο Τραμπ για επίσπευση

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ πιέζει για την άμεση ανταλλαγή Ισραηλινών και Παλαιστινίων αιχμαλώτων, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί «δυναμική» για την εφαρμογή των υπόλοιπων τμημάτων του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, για να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι ομάδες «εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν».

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα το απόγευμα, δήλωσε ότι «έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», ενώ παράλληλα σημείωσε ότι εξακολουθεί να έχει τις δικές του «κόκκινες γραμμές». «Αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Και νομίζω ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.