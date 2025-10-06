Οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα ξεκίνησαν, αλλά η αιματοχυσία συνεχίζεται

Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, οι οποίες, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα τερματίσουν τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν εγκρίνει και οι δύο τις γενικές αρχές του σχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες θα σταματήσουν οι μάχες και οι φονικές ισραηλινές επιθέσεις, θα απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι και δεκάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, ενώ θα εισέλθει πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα. Ωστόσο, φαίνεται πως παραμένουν σημαντικά ανοιχτά ζητήματα, όπως η απαίτηση για αφοπλισμό και διάλυση της Χαμάς, καθώς και η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο έχει επίσης την υποστήριξη αραβικών και δυτικών κρατών. Ο Τραμπ έχει ζητήσει να διεξαχθούν με γοργό ρυθμό οι διαπραγματεύσεις με στόχο την τελική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μια ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει οριστικό τέλος στις συγκρούσεις και θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, τη στιγμή μάλιστα που αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια στο πρόσφατο παρελθόν.

Η αιματοχυσία συνεχίζεται

Την ίδια στιγμή πάντως, η γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας καλά κρατεί. Από την Παρασκευή, δηλαδή την ημέρα που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 104 άνθρωποι από τις ισραηλινές δυνάμεις. Μάλιστα, σύμφωνα με το Al Jazeera, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα (χωρίς αυτός να είναι ο τελικός απολογισμός της ημέρας).



Σημειώνεται επίσης ότι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ακτιβιστές ειρήνης και ξερίζωσαν 120 ελαιόδεντρα που ανήκουν σε Παλαιστίνιους κοντά στη Ραμάλα.