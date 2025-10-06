«Πυροβολούν» τις διαπραγματεύσεις με σφαγή σε όλη τη Γάζα

Όσο οι διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου λαμβάνουν χώρα στο Κάιρο, για τον παλαιστινιακό λαό είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα • Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα να βομβαρδίζει και να δολοφονεί, τουλάχιστον 24 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο.

Νέος διπλωματικός μαραθώνιος για τη Γάζα ξεκινά σήμερα στην Αίγυπτο με αναφορές για προπαρασκευαστικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Χαμάς, του Κατάρ και της Αιγύπτου στο Κάιρο. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν αργότερα σήμερα.

Ωστόσο, για το άμεσο ενδιαφερόμενο υποκείμενο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τον παλαιστινιακό λαό, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα να βομβαρδίζει σπίτια και νοσοκομεία, να δολοφονεί στο ψαχνό αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας, να κάνει κυριολεκτικά στάχτη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν άκουσε ούτε τον πιστό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ που -για επικοινωνιακούς σκοπούς και εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ- πρόσταξαν να «σταματήσουν οι επιδρομές».

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε χθες το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα ενόψει των συνομιλιών στην Αίγυπτο.

«Δεν μπορείς να απελευθερώσεις ομήρους εν μέσω επιδρομών, επομένως οι επιδρομές θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο CBS.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για παύση των ισραηλινών επιθέσεων, το Σάββατο, ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι οι «επιχειρήσεις» έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα...

Βομβαρδίζουν λόγω... άμυνας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες για τους βομβαρδισμούς.

Όπως νωρίτερα, έβλεπε παντού «τρομοκράτες της Χαμάς», έτσι και τώρα, το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι οι επιδρομές του πραγματοποιούνται ως «αντίποινα» για επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων του.

Παρότι το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι χερσαίες δυνάμεις του εκτελούν πλέον μόνο αμυντικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι πολίτες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ενώ, ο εκπρόσωπος πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ , δήλωσε στο BBC ότι 24 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Η κλίμακα της καταστροφής

Η UNRWA, κύρια υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, δημοσίευσε έκθεση για τα δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η κλίμακα της καταστροφής και οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις.

Ενδεικτικά: