Ακόμη ένα μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα νεκρό στη Γάζα

Υπέκυψε στα τραύματά του συνεργάτης της οργάνωσης που είχε τραυματιστεί από επίθεση.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε τον θάνατο του δέκατου πέμπτου συνεργάτη της τα δυο χρόνια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης, την οποία απέδωσε στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια, 43 ετών, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την Πέμπτη (2η Οκτωβρίου) από θραύσματα. Ο συνάδελφός του Όμαρ Χάγεκ σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ αρκετοί άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της MSF.

Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοί της περίμεναν λεωφορείο που θα τους πήγαινε σε νοσοκομείο εκστρατείας της όταν χτυπήθηκαν.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια ήταν ο τρίτος συνεργάτης της MSF που σκοτώθηκε μέσα σε λιγότερες από είκοσι ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατος του ειδικού στη φυσιοθεραπεία και στην εργασιοθεραπεία «έχει τραγικό αντίκτυπο στους αγαπημένους του, στην MSF και στο σύστημα υγείας της Γάζας», όπου επί 18 χρόνια ήταν «πυλώνας του τμήματος φυσιοθεραπείας» της ΜΚΟ, κατά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στην έδρα της στη Γενεύη.

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για την απώλεια των συναδέλφων μας, ωμή υπενθύμιση της απόλυτης περιφρόνησης για τη ζωή των αμάχων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν συχνά τον βαρύ απολογισμό στις τάξεις των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.