Kρατούν «μικρό καλάθι» για τη συμφωνία

«Νιώθω σαν να είμαστε παγιδευμένοι. Είτε συμφωνήσει η Χαμάς είτε όχι, δεν θα είμαστε ασφαλείς... Οι επιθέσεις εδώ δεν έχουν μειωθεί. Τρέφω ελάχιστες ελπίδες για αυτή τη συμφωνία, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε στα πρόθυρα εκεχειρίας, κάτι συμβαίνει και τα σχέδια αλλάζουν».
Η Φάρα είναι Παλαιστίνια, 23 χρόνων, από τη Γάζα, καθηγήτρια Αγγλικών, εκτοπισμένη στη Χαν Γιούνις, όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες της. Η νεαρή γυναίκα, η οποία μίλησε στην Guardian, είναι φυσικό να κρατά πολύ μικρό καλάθι για το σχέδιο Τραμπ, την εν μέρει αποδοχή του από τη Χαμάς και τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες. Αύριο Τρίτη συμπληρώνονται δύο χρόνια από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τη δολοφονική απάντηση του Νετανιάχου, που εγκαινίασε έναν διαρκή, γενοκτόνο πόλεμο στη Γάζα.
Οι διαπραγματεύσεις
Υστερα από τουλάχιστον 67.139 νεκρούς από παλαιστινιακής πλευράς (αυτός ήταν ο επικαιροποιημένος απολογισμός που έδωσε χθες το υπουργείο Υγείας στη Γάζα) και πάνω από 1.200 θύματα από ισραηλινής πλευράς (συνυπολογίζοντας τους ομήρους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους), σήμερα, παραμονή της αποφράδας επετείου, ξεκινά στην Αίγυπτο μια διαδικασία που είτε θα οδηγήσει σε ένα νέο ναυάγιο είτε θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του πολέμου, αλλά και τη μορφή του παλαιστινιακού ζητήματος, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Από χθες, εκπρόσωποι της Χαμάς βρίσκονται ήδη στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στη Χερσόνησο του Σινά για τις ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με βάση την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ, την οποία ανακοίνωσε πως αποδέχεται εν μέρει η παλαιστινιακή οργάνωση αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σήμερα αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.
Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν επίσης ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Ουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Γεγονός που αποδεικνύνει την προσωπική εμπλοκή του προέδρου σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και τις επιχειρηματικές βλέψεις της οικογένειας σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση και την επόμενη μέρα στη Γάζα.
«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση. (...) Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», δήλωσε χθες μιλώντας σε στρατιώτες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ. Οι οποίες μάχες, βέβαια, δεν σταμάτησαν ποτέ.
Τουλάχιστον 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα και 460 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, παρά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς». Παρά και τις νουθεσίες του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε συνέντευξή του χθες στο CBS τόνισε πως «δεν μπορείς να απελευθερώνεις ομήρους εν μέσω επιθέσεων, οπότε οι επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν».
Οι όμηροι
O Ρούμπιο είπε επίσης ότι «τώρα βρισκόμαστε κοντά όσο ποτέ πριν στην απελευθέρωση των ομήρων». Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι «υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όποιον θελήσει να σαμποτάρει την κατάσταση». Σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή «This Week» του ABC περιέγραψε δύο φάσεις μετά την αποδοχή από τη Χαμάς του πλαισίου Τραμπ: οι όμηροι απελευθερώνονται και το Ισραήλ αποσύρεται πίσω στην «κίτρινη γραμμή» όπου βρισκόταν τον Αύγουστο.
Πρόσθεσε επίσης ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη μελλοντική κυβερνητική δομή στη Γάζα μπορούν να συζητηθούν παράλληλα με το πρώτο βήμα για την εκεχειρία. «Θεωρώ», σχολίασε, «ότι αυτό το κομμάτι θα είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι αυτό όμως που θα προσδώσει διάρκεια στον τερματισμό της σύγκρουσης».
Ο Νετανιάχου, η χώρα του οποίου προσέρχεται ούτως ή άλλως από θέση ισχύος στις διαπραγματεύσεις χάρη στις αμερικανικές πλάτες -«σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» χαρακτήρισε χθες την πρότασή του ο Τραμπ-, δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες». Σε τηλεοπτική δήλωσή του είπε επίσης ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».
Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει αποδεχτεί δύο από τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ: την απελευθέρωση όλων των ομήρων με την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρησή της από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Αλλα σημεία όμως παραμένουν ασαφή, όπως ο αφοπλισμός της και η αποδοχή της διεθνούς επιτροπείας στη Λωρίδα, με το ανακοινωθέν της να λέει ότι «άλλα ζητήματα (...) θα συζητηθούν μέσα σ’ ένα συνολικό πλαίσιο για την Παλαιστίνη».
«Πλήρης αφανισμός!». Με αυτά ακριβώς τα λόγια απείλησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ τη Χαμάς σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας με γραπτή του δήλωση στο CNN και στην εκπομπή του Τζέικ Τάπερ. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο, έδειξε ένα άλλο προφίλ, όπως εξάλλου συνηθίζει.
«Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά με το σχέδιό του, «καθώς όλοι έχουν συμφωνήσει λίγο ώς πολύ πάνω σε αυτό. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Σας λέω, όμως, το σχέδιο για τη Χαμάς είναι φοβερό». Και τρομερό για τους Παλαιστίνιους και την προοπτική να αποκτήσουν δικό τους κράτος, θα προσθέταμε. Και όχι μεταφορικά.
Μαζικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης
Η επικείμενη επέτειος της 7ης Οκτωβρίου και η φυλάκιση των ακτιβιστών του Sumud Flotilla από το Ισραήλ ήταν οι δύο ιδανικές αφορμές για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι πολλών ευρωπαϊκών πόλεων με κόσμο που απαιτούσε να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα.
Το Σάββατο σημειώθηκαν οι πολυπληθέστερες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που έχουν γίνει ώς τώρα στην Ισπανία, οι μεγαλύτερες στη Μαδρίτη και στη Βαρκελώνη με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Μεγάλη διαδήλωση έγινε και στη Ρώμη, ενώ μικρότερης έκτασης συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στο Παρίσι, στη Λισαβόνα, στα Σκόπια, στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ.
Χθες η Τουρκία έγινε το επίκεντρο των μεγαλύτερων φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων με τα περισσότερα πλήθη να συγκεντρώνονται στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγκυρα. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο Μαρόκο, στη Βουλγαρία και στην Αθήνα υπέρ των κρατουμένων του Sumud Flotilla, ενώ κάποιες νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, σε μικρότερες πόλεις αυτή τη φορά.
Εντυπωσιακή σε μέγεθος και σε παλμό ήταν η διαδήλωση στο Αμστερνταμ. Κάπου 250.000 άτομα ντυμένα στα κόκκινα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία γύρω από τον καθεδρικό ναό της ολλανδικής πρωτεύουσας για να απαιτήσουν από την κυβέρνησή τους να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά του Ισραήλ.
Γκίντεον Λεβί: «Η Γάζα έγινε Χιροσίμα αλλά το πνεύμα της ζει»
«Μόνο μια επιβεβλημένη συμφωνία μπορούσε να αναγκάσει το Τελ Αβίβ να αλλάξει ρότα» εκτιμά ο γνωστός Iσραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας σε άρθρο του στη Haaretz, τονίζοντας ότι το σχέδιο Τραμπ αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία και στις δύο πλευρές
Το σχέδιο Τραμπ αφήνει κάποια περιθώρια για αισιοδοξία τα οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι στο λουτρό αίματος των τελευταίων δύο ετών αξίζει να τα εκμεταλλευτούν, εκτιμά ο Γκίντεον Λεβί στο τελευταίο του άρθρο στην εφημερίδα Haaretz.
«Δεν είναι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας, η οποία, φυσικά, θα ήταν πολύ καλύτερη, αλλά μια συμφωνία που οι ΗΠΑ επέβαλαν στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι από καιρό σαφές ότι μόνο μια επιβεβλημένη συμφωνία μπορούσε να αναγκάσει το Ισραήλ να αλλάξει ρότα» γράφει ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ακολουθούν τα βασικά σημεία του άρθρου:
«....Δεκάδες χιλιάδες ζωές σώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο φόβος, η πείνα, οι ασθένειες, τα βάσανα και οι κακουχίες άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί σταδιακά να φτάσουν στο τέλος τους. Εκατοντάδες άλλοι θα ζήσουν πάλι ελεύθεροι: οι 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι, οι 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ και οι 1.800 κάτοικοι της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αθώοι, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ.
»Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά την τάξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ: το Ισραήλ είναι το κράτος-πελάτης και οι ΗΠΑ η υπερδύναμη. Τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι ορισμοί έχουν γίνει εντελώς ασαφείς σε σημείο που, ειδικά κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, μερικές φορές φαινόταν ότι το Ισραήλ ήταν ο προστάτης και η Αμερική το προτεκτοράτο του. Οι κινήσεις που έχει υπαγορεύσει ο Τραμπ είναι καλές για το Ισραήλ, παρόλο που λίγοι Ισραηλινοί θα το παραδεχτούν.
»Ο τερματισμός του πολέμου είναι, φυσικά, καλός για τη Γάζα, αλλά είναι επίσης καλός για το Ισραήλ. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να απαριθμήσουμε όλη την τρομερή ζημιά που προκάλεσε αυτός ο πόλεμος στο Ισραήλ, μέρος της οποίας είναι μη αναστρέψιμο. Ο κόσμος δεν θα ξεχάσει σύντομα τη γενοκτονία. Γενιές θα περάσουν πριν η Γάζα ξεχάσει. Το να σταματήσει ο πόλεμος τώρα είναι το μικρότερο κακό για το Ισραήλ, το οποίο έχει χάσει τον δρόμο του. Τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται στα πρόθυρα της ηθικής και στρατηγικής κατάρρευσης. Ο θείος Ντόναλντ το επαναφέρει στις αρχικές του διαστάσεις και ίσως το θέτει σε διαφορετική πορεία.
»Το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποφύγει αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος μόνο το έβλαψε. Αλλά θα μπορούσε επίσης να είχε διαχειριστεί το τέλος του διαφορετικά. Αμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς και χειρονομίες καλής θέλησης μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η αποχώρηση από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και η απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων κρατουμένων θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή. Αλλά το Ισραήλ, ως συνήθως, επέλεξε να ενεργήσει διαφορετικά, να κάνει μόνο ό,τι του επιβλήθηκε.
»Η Γάζα, ακόμη και η Χαμάς, τερματίζουν αυτόν τον πόλεμο όρθιες. Χτυπημένες, αιμορραγούσες, πάμφτωχες, αλλά όρθιες. Η Γάζα έγινε Χιροσίμα, αλλά το πνεύμα της ζει. Το παλαιστινιακό ζήτημα είχε εξαφανιστεί από τη διεθνή ατζέντα. Αρκούσε άλλο ένα βήμα προσέγγισης με τη Σαουδική Αραβία και οι Παλαιστίνιοι θα είχαν γίνει οι Ινδιάνοι στο φαρ ουέστ της περιοχής, ώσπου ήρθε ο πόλεμος και τους εξακόντισε στην κορυφή της ατζέντας.
»Ο κόσμος τους αγαπά και τους λυπάται. Δεν υπάρχει παρηγοριά για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν πληρώσει ένα απερίγραπτο τίμημα -και ο κόσμος μπορεί να τους ξεχάσει ξανά- αλλά προς το παρόν βρίσκονται στην κορυφή του πλανήτη. [...] Η τωρινή συγκυρία πρέπει να αξιοποιηθεί για να αλλάξει η κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Είναι καιρός οι Ισραηλινοί να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν το έργο τους. Ισως δεν έχει νόημα να κλαίμε για χυμένο γάλα, αλλά το χυμένο αίμα είναι διαφορετικό. [...]
»Είναι καιρός να ανοίξουμε τη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα ενημέρωσης και να πούμε στους Ισραηλινούς: Δείτε, αυτό κάναμε. [...] Είναι καιρός να μάθουμε ότι η αποκλειστική εξάρτηση από τη στρατιωτική ισχύ οδηγεί σε καταστροφή. [...] Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι στη Δυτική Οχθη προετοιμάζουμε μια δεύτερη Γάζα. [...] Και είναι καιρός να κοιτάξουμε ευθεία μπροστά και να πούμε: Αμαρτήσαμε, ενεργήσαμε πονηρά, παρανομήσαμε».
