Kρατούν «μικρό καλάθι» για τη συμφωνία

«Νιώθω σαν να είμαστε παγιδευμένοι. Είτε συμφωνήσει η Χαμάς είτε όχι, δεν θα είμαστε ασφαλείς... Οι επιθέσεις εδώ δεν έχουν μειωθεί. Τρέφω ελάχιστες ελπίδες για αυτή τη συμφωνία, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε στα πρόθυρα εκεχειρίας, κάτι συμβαίνει και τα σχέδια αλλάζουν».

Η Φάρα είναι Παλαιστίνια, 23 χρόνων, από τη Γάζα, καθηγήτρια Αγγλικών, εκτοπισμένη στη Χαν Γιούνις, όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες της. Η νεαρή γυναίκα, η οποία μίλησε στην Guardian, είναι φυσικό να κρατά πολύ μικρό καλάθι για το σχέδιο Τραμπ, την εν μέρει αποδοχή του από τη Χαμάς και τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες. Αύριο Τρίτη συμπληρώνονται δύο χρόνια από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τη δολοφονική απάντηση του Νετανιάχου, που εγκαινίασε έναν διαρκή, γενοκτόνο πόλεμο στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις

Υστερα από τουλάχιστον 67.139 νεκρούς από παλαιστινιακής πλευράς (αυτός ήταν ο επικαιροποιημένος απολογισμός που έδωσε χθες το υπουργείο Υγείας στη Γάζα) και πάνω από 1.200 θύματα από ισραηλινής πλευράς (συνυπολογίζοντας τους ομήρους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους), σήμερα, παραμονή της αποφράδας επετείου, ξεκινά στην Αίγυπτο μια διαδικασία που είτε θα οδηγήσει σε ένα νέο ναυάγιο είτε θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του πολέμου, αλλά και τη μορφή του παλαιστινιακού ζητήματος, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Από χθες, εκπρόσωποι της Χαμάς βρίσκονται ήδη στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ στη Χερσόνησο του Σινά για τις ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με βάση την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ, την οποία ανακοίνωσε πως αποδέχεται εν μέρει η παλαιστινιακή οργάνωση αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σήμερα αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν επίσης ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Ουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Γεγονός που αποδεικνύνει την προσωπική εμπλοκή του προέδρου σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και τις επιχειρηματικές βλέψεις της οικογένειας σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση και την επόμενη μέρα στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση. (...) Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», δήλωσε χθες μιλώντας σε στρατιώτες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ. Οι οποίες μάχες, βέβαια, δεν σταμάτησαν ποτέ.

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα και 460 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, παρά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς». Παρά και τις νουθεσίες του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε συνέντευξή του χθες στο CBS τόνισε πως «δεν μπορείς να απελευθερώνεις ομήρους εν μέσω επιθέσεων, οπότε οι επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν».

Οι όμηροι

O Ρούμπιο είπε επίσης ότι «τώρα βρισκόμαστε κοντά όσο ποτέ πριν στην απελευθέρωση των ομήρων». Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι «υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όποιον θελήσει να σαμποτάρει την κατάσταση». Σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή «This Week» του ABC περιέγραψε δύο φάσεις μετά την αποδοχή από τη Χαμάς του πλαισίου Τραμπ: οι όμηροι απελευθερώνονται και το Ισραήλ αποσύρεται πίσω στην «κίτρινη γραμμή» όπου βρισκόταν τον Αύγουστο.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη μελλοντική κυβερνητική δομή στη Γάζα μπορούν να συζητηθούν παράλληλα με το πρώτο βήμα για την εκεχειρία. «Θεωρώ», σχολίασε, «ότι αυτό το κομμάτι θα είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι αυτό όμως που θα προσδώσει διάρκεια στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο Νετανιάχου, η χώρα του οποίου προσέρχεται ούτως ή άλλως από θέση ισχύος στις διαπραγματεύσεις χάρη στις αμερικανικές πλάτες -«σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» χαρακτήρισε χθες την πρότασή του ο Τραμπ-, δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες». Σε τηλεοπτική δήλωσή του είπε επίσης ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».

Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει αποδεχτεί δύο από τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ: την απελευθέρωση όλων των ομήρων με την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρησή της από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Αλλα σημεία όμως παραμένουν ασαφή, όπως ο αφοπλισμός της και η αποδοχή της διεθνούς επιτροπείας στη Λωρίδα, με το ανακοινωθέν της να λέει ότι «άλλα ζητήματα (...) θα συζητηθούν μέσα σ’ ένα συνολικό πλαίσιο για την Παλαιστίνη».

«Πλήρης αφανισμός!». Με αυτά ακριβώς τα λόγια απείλησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ τη Χαμάς σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας με γραπτή του δήλωση στο CNN και στην εκπομπή του Τζέικ Τάπερ. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο, έδειξε ένα άλλο προφίλ, όπως εξάλλου συνηθίζει.

«Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά με το σχέδιό του, «καθώς όλοι έχουν συμφωνήσει λίγο ώς πολύ πάνω σε αυτό. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Σας λέω, όμως, το σχέδιο για τη Χαμάς είναι φοβερό». Και τρομερό για τους Παλαιστίνιους και την προοπτική να αποκτήσουν δικό τους κράτος, θα προσθέταμε. Και όχι μεταφορικά.