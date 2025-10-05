Στάχτη οι «ζώνες ασφαλείας» στη Γάζα όσο διαπραγματεύονται για «ειρήνη»

Δεν σταματούν οι βομβαρδισμοί και οι δολοφονίες κατά του παλαιστινιακού λαού • Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, τα βλέμματα όλων στο Κάιρο.

Τα βλέμματα όλων στραμμένα στο Κάιρο, την ώρα που ανώτατοι διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Χαμάς διαπραγματεύονται την «ειρηνευτική συμφωνία» του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, όσο συζητούν για ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τη γενοκτονική πολιτική κατά των Παλαιστινίων. Έτσι, η παλαιστινιακή οργάνωση βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού καλείται για διαλέξει ανάμεσα στη διαιώνιση της κατοχής ή την άμεση ολοκλήρωση της γενοκτονίας - καθώς το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου δίνει χείρα βοηθείας στον Νετανιάχου.

Καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν εντός ολίγων ημερών, ο στρατός του εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα και κάνει στάχτη τις «ζώνες ασφαλείας», με τις επιθέσεις να έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 70 το τελευταίο 24ωρο.

Ανακοινώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας, αλλά στη Γάζα η πραγματικότητα είναι διαφορετική

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Γάζα, Χάνι Μαχμούντ, περιγράφει μια κόλαση στη Λωρίδα, παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν προετοιμασίες για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ.

«Οι Παλαιστίνιοι ήλπιζαν να κοιμηθούν ήσυχα, αλλά αυτό δεν συνέβη», λέει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ακόμα και στις «ζώνες ασφαλείας» όπου εκτοπισμένοι κλήθηκαν από το Ισραήλ να μετακινηθούν με τη δικαιολογία ότι εκεί δεν θα τους πειράξουν, ακούγονταν όλη τη νύχτα πυροβολικά και μαχητικά αεροσκάφη.

«Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν άρχισαν οι συνεχείς επιθέσεις, οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον τρεις ώρες», σημειώνει.

«Υπήρξαν συνεχείς επιθέσεις, τόσο στις περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι όσο και στην πόλη της Γάζας, όπου η πλειονότητα των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων και της χερσαίας επίθεσης έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες - ιδιαίτερα στη δυτική περιοχή του νοσοκομείου αλ-Σίφα», προσθέτει ο Μαχμούντ.

«Έως και 70 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε μόλις 24 ώρες από την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ».

Ο Κατζ θέλει τον στρατό πάση θυσία μέσα στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι αναμένει την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα «στο εγγύς μέλλον».

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι στο τέλος του σχεδίου, «η Χαμάς θα αφοπλιστεί, η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί και ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο σημείο για τον έλεγχο περιοχών».

Οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων παιδιών και γυναικών - τουλάχιστον με βάση τα καταγεγραμμένα θύματα.

Διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο: Τι γνωρίζουμε έως τώρα