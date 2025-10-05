Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Αίγυπτο - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το παλαιστινιακό

Σήμερα και αύριο θα γίνουν έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σφαγής στη Γάζα • Στο τραπέζι η πρόταση των 20 σημείων του Τραμπ • Συνεχίζεται το μακελειό των Παλαιστινίων, παρά τις διαβεβαιώσεις Νετανιάχου.

Στο Κάιρο συρρέουν τις τελευταίες ώρες ανώτατοι διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να βγάλουν άκρη με την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να σφαγιάζονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Εξ Αμερικής, κατευθύνονται προς την Αίγυπτος ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ένας ανώτερος απεσταλμένος για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει να φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους τις επόμενες ημέρες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει τους απεσταλμένους του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, στην Αίγυπτο το Σάββατο, για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης ομήρων και να συζητήσουν μια συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, μία ημέρα αφότου η Χαμάς δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει ομήρους στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό της διετούς σφαγής. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ είπε πως «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει επίσης αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς τη Δευτέρα, για να συζητήσουν την προτεινόμενη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται έναν μήνα μετά την εκτροχίαση των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση εναντίον διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ, σκοτώνοντας έξι άτομα — όχι όμως τους βασικούς στόχους.

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, παρά την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσει το Ισραήλ τους βομβαρδισμούς ως απάντηση στη δήλωση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 17 άτομα, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε κατοικία στη συνοικία αλ-Τούφαχ της Πόλης της Γάζας το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Άλλα 20 άτομα αγνοούνται κάτω από τα ερείπια και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, ισραηλινά drones χτύπησαν ομάδα ανθρώπων κοντά σε φούρνο στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας δεκάδες, σύμφωνα με το Wafa, ενώ τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις σε σπίτι στη Γάζα και σε σκηνή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην αλ-Μαουάσι, περιοχή που το Ισραήλ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει «ασφαλή ζώνη».

Η Χαμάς δήλωσε ότι «η συνέχιση των βομβαρδισμών και των σφαγών από την κατοχή αποκαλύπτει τα ψέματα του Νετανιάχου περί μείωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των αμάχων».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού είχε αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θα μειωθούν «στο ελάχιστο», με τις δυνάμεις να πραγματοποιούν μόνο «αμυντικά πλήγματα», ενώ ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι εκτιμά το γεγονός πως το Ισραήλ «προσωρινά σταμάτησε τους βομβαρδισμούς».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση» από τη Χαμάς, καλώντας την οργάνωση να κινηθεί γρήγορα προς μια συμφωνία «αλλιώς όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται».

Ο Νετανιάχου, σε τηλεοπτική του δήλωση το Σάββατο, ανέφερε: «Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας ... κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», αναφερόμενος στη εβραϊκή γιορτή που ξεκινά τη Δευτέρα και διαρκεί μία εβδομάδα.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί ... είτε διπλωματικά, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά, από εμάς».

Η Χαμάς είχε προκαλέσει θετική αντίδραση από τον Τραμπ την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία της ειρηνευτικής του πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ωστόσο, η οργάνωση άφησε ορισμένα ζητήματα προς περαιτέρω διαπραγμάτευση, όπως το αν θα δεχτεί να αφοπλιστεί — κάτι που αποτελεί βασική απαίτηση του Ισραήλ.

Ο Τραμπ έγραψε αργότερα το Σάββατο: «Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε στη γραμμή αρχικής αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς». Πρόσθεσε ότι μόλις η Χαμάς συμφωνήσει, θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, «θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «είμαστε πολύ κοντά» σε συμφωνία για τη Γάζα και ότι πιέζει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τις επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε συνομιλία του με τον Νετανιάχου, λέγοντας:

«Είπα: “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη.” Ήταν εντάξει με αυτό», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να είναι εντάξει. Δεν έχει επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είναι εντάξει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είχαμε εξαιρετική αποδοχή του σχεδίου μας — κάθε χώρα του κόσμου το υποστήριξε. Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς προχώρησε πολύ — θέλει να το κάνει. Τώρα πρέπει να το κλείσουμε».

Είπε επίσης ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν «πολύ βοηθητικός» στο να πιέσει τη Χαμάς να συμφωνήσει για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός, αλλά φίλος μου και ήταν εξαιρετικός», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να βοηθήσει στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ, η οποία έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα καθώς η στρατιωτική του επέμβαση έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.074 Παλαιστίνιους και τραυματίσει περίπου 170.000, σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας, οι περισσότεροι εκ των οποίων άμαχοι. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους χιλιάδες που πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια ή όσους πέθαναν από έμμεσες συνέπειες του πολέμου.

Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, καθώς και η κορυφαία διεθνής ένωση μελετητών γενοκτονιών, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα.

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε μεγάλη υποστήριξη παγκοσμίως. Τώρα θα την επανακτήσω όλη», είπε ο Τραμπ.