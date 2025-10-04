Ο Νετανιάχου εστιάζει στους ομήρους και απειλεί ξανά τη Χαμάς

Ρητή εντολή στο Τελ Αβίβ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα ο Τραμπ κάλεσε τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που θα φέρουν την ειρήνη.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου –που προφανώς έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση λόγω των τελευταίων εξελίξεων– επέλεξε να εστιάσει στο θέμα των ομήρων και να μιλήσει για «επίτευγμα». Δεν ξέχασε πάντως να απειλήσει εκ νέου τη Χαμάς.

«Ποτέ δεν εγκατέλειψα τους ομήρους...»

Το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος... Δεν είναι ακόμα οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά γι' αυτό» σημείωσε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ (σ.σ.: μια από τις μεγάλες γιορτές της εβραϊκής θρησκείας) θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την επιστροφή όλων των ομήρων - των ζωντανών και των νεκρών, μονομιάς, με τις ισραηλινές δυνάμεις να παραμένουν ανεπτυγμένες βαθιά στη Γάζα». Όπως τόνισε, ο ισραηλινός στρατός θα μετακινηθεί σε θέσεις που θα τους επιτρέπουν να επιβλέπουν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου έριξε βολές κατά όσων υποστήριζαν πως θα ήταν αδύνατο να πάρουν πίσω όλους τους ομήρους χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει «ανακτήσει» 207 ομήρους μέχρι τώρα, είπε ο Νετανιάχου και ανέφερε με στόμφο: «Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους». Είπε επίσης ότι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων.

Σημειώνεται πάντως ότι οι ενέργειες του Νετανιάχου είχαν προκαλέσει την οργή των συγγενών των ομήρων, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, ήταν ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Χαμάς θα απομονωθεί...»

Βάζοντας και τον εαυτό του ως... πρωτεργάτη της ειρήνης, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι συντόνισε, μαζί με τον Τραμπ, «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση», ενώ τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού ασκούσαν πίεση στην πόλη της Γάζας.

«Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί», δήλωσε επίσης ο Νετανιάχου και ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης και την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής. Όπως τόνισε, αυτό θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω της πρότασης του Τραμπ είτε μέσω ισραηλινής στρατιωτικής δράσης. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό θα επιτευχθεί», υπογράμμισε.

⇒ Νωρίτερα, ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς τη Χαμάς, προειδοποίησε την παλαιστινιακή οργάνωση πως εάν υπάρξουν καθυστερήσεις, η συμφωνία που είναι στο τραπέζι δεν θα ισχύσει ποτέ.

⇒ Σύμφωνα με το Al Jazeera –που επικαλείται διπλωματική πηγή– οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την έναρξη της εφαρμογής της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, θα ξεκινήσουν στο Κάιρο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς θα αναχωρήσει την Κυριακή από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, και θα μεταβεί στο Κάιρο για τις συνομιλίες. Αντιπροσωπεία του Κατάρ θα μεταβεί επίσης στο Κάιρο. Η πρώτη φάση της πρότασης 20 σημείων περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

⇒ Παρά την εντολή για παύση των βομβαρδισμών στη Γάζα, τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου, από ισραηλινά πλήγματα. Οι 40 από αυτούς, σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.