Ρεπορτάζ - «βόμβα»: Με εντολή Νετανιάχου η πρώτη επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Το αμερικανικό δίκτυο CBS παρουσιάζει μαρτυρίες για το χτύπημα με drones έξω από την Τυνησία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ένα δημοσίευμα που φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων για τη σφαγή στη Γάζα παρουσιάζει το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στον απόηχο της ισραηλινής τρομοκρατικής εφόδου κατά των πλοίων του Global Sumud Flotilla, αποκαλύπτεται ότι και η πρώτη επίθεση με drones, στις αρχές Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε με εντολή Νετανιάχου.

Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που έλαβαν γνώση επί του θέματος είπαν στο CBS ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν drones στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου από ένα υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικές βόμβες πάνω στα σκάφη που βρίσκονταν στα ανοιχτά λιμανού της Τυνησίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου η χρήση εμπρηστικών όπλων κατά αμάχων ή πολιτικών στόχων απαγορεύεται κατηγορηματικά.

Ο IDF δεν απάντησε σε αίτημα του αμερικανικού δικτύου για σχολιασμό της είδησης.

Στις 8 Σεπτεμβρίου μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμός στο πλοίο «Οικογένεια» με σημαία Πορτογαλίας. Την προηγούμενη νύχτα, νάμεσα στο πλήρωμα του πλοίου ήταν και η βουλεύτρια Μαριάνα Μορτάγκουα, με τους ακτιβιστές να εκτιμούν ότι οι δράστες περίμεναν μέχρι να αποχωρήσουν οι οποιοιδήποτε εκλεγμένοι αξιωματούχοι ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Στις 9 Σεπτεμβρίου το «Άλμα» με βρετανική σημαία δέχθηκε παρόμοια επίθεση.

Και στις δύο περιπτώσεις το Global Sumud Flotilla ανέφερε πως τα σκάφη υπέστησαν ζημιές, όμως το πλήρωμα μπόρεσε να σβήσει γρήγορα τις φωτιές, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.

«Η επιβεβαίωση της ισραηλινής εμπλοκής δε θα μας ξάφνιαζε. Απλά θα αποκάλυπτε μια κουλτούρα υποκρισίας και ατιμωρησίας τόσο άθλιας που δεν θα γλιτώσει τελικά τη λογοδοσία» ανέφεραν τα μέλη του Flotilla.

Στην ανακοίνωσή τους σημείωναν: Είτε ο σκοπός τους ήταν να μας σκοτώσουν, να μας φοβίσουν ή να καταστρέψουν τα πλοία μας, έβαλαν σε κίνδυνο πολίτες και εθελοντές.

Ο κόσμος θα πρέπει να το δει αυτό. Οι προσπάθειες να φιμώσουν, να τρομάξουν ή να εμποδίσουν τη δέσμευσή μας για τον παλαιστινιακό λαό δεν θα πετύχει. Καλούμε για άμεσες, ανεξάρτητες έρευνες για τις επιθέσεις αυτές και πλήρη λογοδοσία για τους υπεύθυνους.

Τότε οι αρχές της Τυνησίας προσπάθησαν να διαψεύδουν πως οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από drones που έριξαν εμπρηστικές βόμβες, αντιθέτως ισχυρίστηκαν πως η προκαταρκτική έρευνα έδειξε πως η έκρηξη σημειώθηκε μέσα από το σκάφος. Την ίδια στιγμή αρκετοί λογαριασμοί στα social media προσπάθησαν να διασπείρουν τη θεωρία πως οι φωτιές προκλήθηκαν επειδή οι ακτιβιστές δεν χρησιμοποίησαν σωστά μια φωτοβολίδα.

Το Global Sumud Flotilla έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που έδειξε μια πύρινη μπάλα να πέφτει πάνω σε σκάφος και να προκαλεί τη φωτιά, ενώ οι σταθερές κάμερες πάνω στα πλοία δεν κατέγραψαν ξέσπασμα φωτιάς μέσα από το σκάφος, αλλά ούτε και τη χρήση φωτοβολίδας.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία το Ισραήλ βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας μετά την προκλητική πράξη πειρατείας κατά του Global Sumud Flotilla και την απαγωγή εκατοντάδων ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα.

