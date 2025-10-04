Έτοιμοι για κατάπαυση, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει

«Παγώνει» η ισραηλινή εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας • Κραυγές ανακούφισης στις σκηνές καταυλισμού • Έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις η Χαμάς • Οι αστερίσκοι στο ασαφές σχέδιο Τραμπ

Μία νέα, «εύθραυστη» ημέρα φαίνεται πως ξημερώνει στην πολύπαθη Γάζα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Νετανιάχου - Χαμάς για την υιοθέτηση του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμαρικανός πρόεδρος. Ωστόσο, παρά τις μεγαλοστομίες Τραμπ και τους πανηγυρισμούς, η συμφωνία παρουσιάζει πολλά «θολά», ασαφή και περίπλοκα σημεία που θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ώστε να ξεπεραστούν και να λήξει οριστικά η φρίκη του πολέμου.

Το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Η Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή βράδυ έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του διετούς πολέμου εκεί, απαντώντας στο σχέδιο Τραμπ.

Μετά τις εξελίξεις, η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στον στρατό να παγώσει την εκστρατεία για κατάκτηση της πόλης της Γάζας και να μειώσει στο ελάχιστο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφεραν δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών ΜΜΕ.

Στη Γάζα, κραυγές δοξασίας στον Αλλάχ άρχισαν να ακούγονται από σκηνές του καταυλισμού αλ Μαουάσι, κοντά στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Χαμάς, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. «Το σώμα μου άρχισε να τρέμει και να ανατριχιάζει. Με κατέκλυσε ένα συναίσθημα "'Αλλάχ, έφτασε επιτέλους η ανακούφιση. Επιτέλους, ο πόλεμος θα τελειώσει, η γενοκτονία θα τελειώσει και μπορούμε να κοιμηθούμε με ασφάλεια και χωρίς φόβο!'» είπε η Σάμα Αλ-Χου, μια Παλαιστίνια που ζει στον καταυλισμό.

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή θα τελειώσουν και η αιματοχυσία θα σταματήσει. Είμαστε εξαντλημένοι και αξίζουμε χαρά και ζωή», δήλωσε ο Μοάμεν Τζάσερ, ένας Παλαιστίνιος που γιόρτασε επίσης την είδηση.

Με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» λέγοντας ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Η Χαμάς χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις δηλώσεις Τραμπ που κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Το παλαιστινιακό κίνημα δήλωσε έτοιμο να διαπραγματευτεί άμεσα για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν περίπου στις 04:00 πως η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να παγώσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας. Το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς.

Πολλοί διεθνείς ηγέτες χαιρέτισαν την ανακοίνωση της Χαμάς. Η απελευθέρωση των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός είναι «εφικτές», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει «ενθαρρυμένος».

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χαιρέτισε τη «συμφωνία» της Χαμάς με το σχέδιο Τραμπ, με την Ντόχα να αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας. Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί», έγραψε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι αστερίσκοι

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό των μελών της Χαμάς και μηδενική συμμετοχή τους (ούτε άμεση ούτε έμμεση) στην επόμενη μέρα της Γάζας. Παράλληλα, προβλέπει ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατάει το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και σύσταση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Στην ανακοίνωση - απάντηση, η Χαμάς τονίζει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή των κρατουμένων και την άμεση είσοδο βοήθειας» στον θύλακα. Προσθέτει ότι εγκρίνει «την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής –ζωντανών και λειψάνων– σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής (σ.σ. με Παλαιστίνιους κρατουμένους) που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ, υπό τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίησή της».

Στη συνέχεια ωστόσο, πρόσθεσε: «Υπό αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εμπλακεί, μέσω των διαμεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε αργά την Παρασκευή στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια. Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μαχμούντ Μαρντάουι δήλωσε μετά την απάντηση του παλαιστινιακού κινήματος πως το σχέδιο Τραμπ είναι «ασαφές» και πως απαιτεί διαπραγματεύσεις σε πολλά βασικά σημεία. «Η αμερικανική πρόταση είναι αόριστη, διφορούμενη και (...) ως εκ τούτου, απαιτεί διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητών», σημείωσε ο Μαρντάουι.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένων 31 στην πόλη της Γάζας.