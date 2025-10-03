Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Κατάρ «πίσω» από την παράταση Τραμπ στη Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε παράταση στη Χάμας, προκειμένου αυτή να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας. Πλέον, ο Τραμπ ζητά από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση να πει το «ναι» μέχρι την Κυριακή: σε διαφορετική περίπτωση, απειλεί πως «θα ξεσπάσει κόλαση που δεν έχει δει ξανά κανένας».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πίσω από την απόφαση Τραμπ για παράταση, βρίσκεται το Κατάρ. Όπως σημειώνουν, την περασμένη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντάς του ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές και ζητώντας του ταυτόχρονα να δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Χαμάς για να απαντήσει.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του Κατάρ είπαν σε Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να διαβουλευτεί με όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς φέρεται να μην είναι η μόνη που κρατά Ισραηλινούς ομήρους. Επίσης, υποστήριξαν πως η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό, απαιτεί χρόνο.

Τελικά, ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία της απάντησης, όχι όμως για το χρονικό διάστημα που είχε ζητήσει ο αλ Θάνι. Σημειώνεται ότι η απάντηση της Χαμάς είναι πιθανό να έρθει νωρίτερα από τη διορία που έδωσε ο Αμερικανός Τραμπ.

Σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ –που επικαλούνται Ισραηλινούς αξιωματούχους–, η Χαμάς φέρεται πως θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο: όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ, σε σχεδόν καθημερινή βάση από τότε.