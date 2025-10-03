ΟΗΕ: «Φάρσα» οι ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στη νότια Γάζα

«Τόποι θανάτου» και όχι «ζώνες ασφαλείας»: Πουθενά στη Γάζα δεν μπορείς να είσαι ασφαλής, επιβεβαιώνει και ο ΟΗΕ.

Τις κραυγές φόβου και αγωνίας χιλιάδων εκτοπισμένων υιοθετεί και επίσημα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διαψεύδοντας το αφήγημα του Ισραήλ περί «ασφαλούς ζώνης» εντός της Λωρίδας.

Δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετά από απειλές του ισραηλινού στρατού, εκφράζουν ανησυχίες ότι αυτό πρόκειται για «βέβαιο θάνατο», καθώς πουθενά μέσα στη Γάζα δεν αισθάνονται ασφαλείς.

Και ο ΟΗΕ κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη και χαρακτηρίζει «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της UNICEF απευθυνόμενος από την Γάζα σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (...) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε επίσης ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε.