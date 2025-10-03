Το Ισραήλ επιτέθηκε στο τελευταίο πλοίο του Flotilla [βίντεο]

Το Marinette, το μοναδικό πλοίο που μετέφερε βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα, καταλήφθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις.
Το Ισραήλ επιτέθηκε σε όλο τον στόλο του Global Sumud Flotilla - και στο Mikeno, το οποίο κατάφερε να φτάσει πιο κοντά (9 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας) από κάθε άλλο πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας τα τελευταία χρόνια. Το Marinette έπλεε σήμερα μόνο του προς τη Λωρίδα.
Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά έδειχνε τις ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν βίαια στο πλοίο, το πρωί της Παρασκευής.
Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει εξαμελές πλήρωμα, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του Παγκόσμιου Στόλου Sumud.
Σήμερα, μέχρι τις 7:30 το πρωί και σύμφωνα με το ζωντανό στίγμα, το Marinette συνέχιζε να πλέει σε διεθνή ύδατα και βρισκόταν περίπου 48 ναυτικά μίλια (περίπου 88 χλμ) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.
Tουρκικά σκάφη πλέουν προς τη Γάζα μετά την παρεμπόδιση του Global Sumud Flotilla
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, περίπου 45 τουρκικά σκάφη έχουν αποπλεύσει με προορισμό τη Γάζα, λίγες μόλις ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ σε όλα τα πλοία του Διεθνούς Στολίσκου.
Η τουρκική αυτή πρωτοβουλία εκλαμβάνεται ως άμεση αντίδραση στην παρεμπόδιση και σύλληψη των μελών του Flotilla, στον οποίο συμμετείχαν και Έλληνες πολίτες.
Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές φέρονται να υποστηρίζουν μια νέα θαλάσσια αποστολή, που στόχο έχει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να ασκήσει διεθνή πίεση στο Ισραήλ, με σκοπό να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.
