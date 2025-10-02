Στη γραμμή Τραμπ η Αίγυπτος, δεν βλέπει «κανένα ρόλο» για τη Χαμάς

Την απάντηση της Χαμάς αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το σχέδιο του για τη Λωρίδα της Γάζας: ένα σχέδιο που καλεί τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να μην έχει καμία εμπλοκή στην «επόμενη μέρα» του παλαιστινιακού θύλακα.

Σε ανάλογη γραμμή βρίσκεται και η Αίγυπτος, η οποία έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Όπως δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, η Χαμάς «δεν έχει κανένα ρόλο» στο μέλλον της Γάζας,

Σημειώνεται ότι το σχέδιο Τραμπ έχει ήδη εγκριθεί από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και υποστηρίζεται από τις αραβικές χώρες, πρωτίστως από τους μεσολαβητές (το Κατάρ και την Αίγυπτο).

«Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ μας, ως Άραβες, ως μουσουλμάνοι, και ακόμη μεταξύ των ίδιων των μελών της Χαμάς. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν έχουν κανένα ρόλο για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι γεγονός», δήλωσε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος. Και πρόσθεσε: «Ας μη δώσουμε καμιά δικαιολογία σε καμιά πλευρά να χρησιμοποιήσει τη Χαμάς ως πρόσχημα για αυτές τις παράλογες καθημερινές δολοφονίες αμάχων. Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κατά πολύ την 7η Οκτωβρίου, ξεπερνά κατά πολύ την εκδίκηση. Είναι εθνοκάθαρση και γενοκτονία που συνεχίζεται. Λοιπόν φτάνει πια».

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό, «για το Ισραήλ, είναι σημαντικό να ζει ειρηνικά και να είναι πλήρως ενταγμένο στην περιοχή. Και είμαστε παραπάνω από έτοιμοι. Όλοι, οι Σαουδάραβες, όλοι είναι έτοιμοι για πλήρη εξομάλυνση. Όπως εκτίμησε, «ένα αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που θα ζει ειρηνικά με το Ισραήλ» συνιστά «τη μόνη απάντηση για το μέλλον».