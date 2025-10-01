Axios: Πώς η επίθεση στο Κατάρ έγινε «ευκαιρία» για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα

Την οργή του Κατάρ προκάλεσε η –πριν από περίπου τρεις εβδομάδες– αιφνίδια και προκλητική φονική επίθεση του ισραηλινού στρατού με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στην Ντόχα.

Η εν λόγω επίθεση προκάλεσε και έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να την καταδικάζει και να τη χαρακτηρίζει ως ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να χαρακτηρίσει το Κατάρ ως «πολύ καλό σύμμαχο» και να κουνήσει το δάχτυλο στο Ισραήλ, καλώντας το «να προσέχει».

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι (όπως οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) «ανάγνωσαν» την επίθεση ως ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως τουλάχιστον ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των γεγονότων, στο Axios.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου παρατήρησαν ότι μετά την επίθεση στο Κατάρ, «οι Άραβες μιλούσαν με μία φωνή», ακόμα κι αν επρόκειτο να φωνάξουν στο Ισραήλ, δήλωσε στο Axios συνεργάτης του Τραμπ. «Έγινε σαφές, ιδιαίτερα στον Στιβ, ότι αυτή η κραυγή συσπείρωσης που φαινόταν αρνητική στην αρχή, θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι θετικό».

Σημειώνεται ότι μια μέρα πριν από την επίθεση στην Ντόχα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Ρον Ντέρμερ, έμπιστο του Ισραηλινού προέδρου Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Μαϊάμι, για να συζητήσουν την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και ένα σχέδιο για την «επόμενη μέρα». Ωστόσο, όταν άκουσαν για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, έγιναν έξαλλοι, νιώθοντας ότι ο Ντέρμερ τους εξαπάτησε.

Οι αξιωματούχοι του Κατάρ ήταν βεβαίως πολύ πιο οργισμένοι. Ανέστειλαν αμέσως τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και άρχισαν να ασκούν πιέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Γουίτκοφ είπε στον Ντέρμπερ ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψει την έξαρση της κατάστασης θα ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από το Κατάρ και να δείξουν προθυμία να προχωρήσουν προς την ειρήνη στη Γάζα, λένε οι πηγές.

Παράλληλα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, αφού έλαβαν το πράσινο φως από τον Τραμπ, άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κρίσης με το Κατάρ και για να το μετατρέψουν σε μια μεγαλύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Πήραν, λοιπόν, την υπάρχουσα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία ομήρων, και τη συνδύασαν με ένα μεταπολεμικό σχέδιο στο οποίο ο Κούσνερ είχε συνεργαστεί με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έγγραφο 21 σημείων.

«Η αποτυχημένη επίθεση στην Ντόχα άλλαξε τη δυναμική της περιοχής και άνοιξε την πόρτα για μια πραγματική συζήτηση σχετικά με το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι διεργασίες και η συνάντηση κορυφής

Αρκετές ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι αξιωματούχοι του Κατάρ πρότειναν τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Τραμπ και των ηγετών οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, για να συζητήσουν την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και τον πόλεμο στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Άραβες και οι μουσουλμάνοι ηγέτες επιτέθηκαν εναλλάξ στο Ισραήλ. Αφού τόνισε την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ο Τραμπ στράφηκε στον Γουίτκοφ: «Στιβ, πες τους πάνω σε τι έχεις δουλέψει».

Ο Γουίτκοφ ενημέρωσε την ομάδα για το σχέδιο των 21 σημείων, με θετικές αντιδράσεις στην αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ την επόμενη μέρα και να πει τη γνώμη της. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, οι ΗΠΑ και οι οκτώ χώρες είχαν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία για το κείμενο. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ το έστειλαν στους Ισραηλινούς.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη για δύο ώρες το απόγευμα της Πέμπτης και ξανά αργότερα το ίδιο βράδυ. Σε εκείνο το σημείο, υπήρχαν μεγάλα κενά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. Το πρωί της Παρασκευής, ο Νετανιάχου εκφώνησε μια προκλητική ομιλία στον ΟΗΕ. Δεν ανέφερε καθόλου το σχέδιο Τραμπ. Ωστόσο, οι συναντήσεις μεταξύ της ομάδας του Τραμπ και των Ισραηλινών συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο, με στόχο την επίτευξη ενός συμφωνημένου κειμένου πριν ο Νετανιάχου φτάσει στον Λευκό Οίκο το πρωί της Δευτέρας για να συναντήσει τον Τραμπ.

Το Σάββατο, διαδόθηκε μια πληροφορία στην ομάδα του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου σχεδίαζε να απορρίψει το σχέδιο ή τουλάχιστον να απαιτήσει σαρωτικές αλλαγές. Αυτό οδήγησε τον Τραμπ να απευθύνει ένα «αυστηρό και σαφές» τηλεφώνημα στον Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τη συζήτηση. «Ο Τραμπ είπε στον Μπίμπι με σαφήνεια: «Ή πάρτο ή άφησέ το. Και το να το αφήσεις σημαίνει ότι φεύγουμε από εσένα», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι όσον αφορά τον Νετανιάχου, «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βαρεθεί, για πολλούς λόγους».

Συνολικά, ο Τραμπ μίλησε πέντε φορές τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές. Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι ήθελε ένα «ξεκάθαρο ναι» στο σχέδιο, όχι ένα «ναι, αλλά». Ο Τραμπ φέρεται να αποδέχτηκε ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Νετανιάχου, αλλά απέρριψε αρκετές άλλες σε θέματα που είναι πολιτικά ευαίσθητα εντός του ακροδεξιού συνασπισμού του, ανέφερε πηγή. Είπε ότι δεν θα ζητούσε από τον Νετανιάχου να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα ασφάλειας, αλλά αυτό δεν ίσχυε όταν η ανησυχία του αφορούσε την εσωτερική πολιτική.

«Εάν αποδεχτείτε αυτό το σχέδιο και η Χαμάς το απορρίψει, θα σας δώσω πλήρη υποστήριξη για να συνεχίσετε να τους πολεμάτε», διαβεβαίωσε ο Τραμπ τον Νετανιάχου.

Το «ναι» του Ισραήλ

Την Κυριακή, οι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν διαπραγματεύσεις για ώρες με τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν στις 11 μ.μ. με τις δύο πλευρές να μειώνουν σημαντικά τα κενά - συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης της συγγνώμης που θα έπρεπε να κάνει ο Νετανιάχου στο Κατάρ.

«Ο Νετανιάχου ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Δεν έφερε αντίρρηση. Δώστε του τα εύσημα: όταν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να το κάνει, το έκανε», θυμήθηκε μια από τις πηγές. Όταν το τελικό κείμενο στάλθηκε σε Άραβες και μουσουλμάνους αξιωματούχους, εξοργίστηκαν με το πόσες αλλαγές κατάφερε να εισάγει ο Νετανιάχου, ιδίως στους όρους της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ στις τηλεφωνικές τους κλήσεις το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα αποσυρθεί απλώς και δεν θα αφήσει τη Χαμάς να ανασυσταθεί», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο Τραμπ συμφώνησε.

Οι αραβικές χώρες είχαν επίσης πιέσει για αλλαγές στο κείμενο, αλλά πολλές παραλείφθηκαν. Οι αντιρρήσεις ήταν αρκετά έντονες που οι αξιωματούχοι του Κατάρ συμβούλευσαν την ομάδα του Τραμπ να μη δημοσιεύσει το λεπτομερές σχέδιο τη Δευτέρα. Ο Τραμπ δημοσίευσε το σχέδιο ούτως ή άλλως. Δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει απάντηση από τη Χαμάς τις επόμενες «τρεις ή τέσσερις ημέρες». Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένουν θετική απάντηση, με κάποιες επιφυλάξεις.

Ο Τραμπ βασίζεται σε αξιωματούχους από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία ειδικότερα για να πείσει τη Χαμάς να ψηφίσει «ναι».