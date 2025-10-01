Συναγερμός για το Global Sumud Flotilla, αναμένει ισραηλινή επίθεση εντός μίας ώρας

Κρίσιμες στιγμές για τον στόλο της αλληλεγγύης • Live η πορεία προς τη Γάζα • Καταγγελία για πάνω από δέκα μη αναγνωρισμένα σκάφη σε κοντινή απόσταση.

Κορυφώνεται η αγωνία για το Global Sumud Flotilla τον μεγάλο στόλο της αλληλεγγύης που πλησιάζει προς τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς, όπως καταγγέλλει η οργάνωση, αναμένεται ισραηλινή παρέμβαση ακόμη και μέσα στην επόμενη ώρα.

Η ανακοίνωση σημαίνει συναγερμό αναφέροντας ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 12 μη αναγνωρισμένα σκάφη σε απόσταση 5 - 15 μιλίων από τον στόλο, ενώ καταγράφονται προσπάθειες παρεμβολής στα σήματα με τη επικοινωνία με ορισμένα σκάφη να έχει διακοπεί.

«Κρατήστε τα μάτια σας σε όσους βρίσκονται στα πλοία, επικοινωνήστε με τις πρεσβείες σας και απαιτήστε από τις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ!» σημειώνει το Global Sumud Flotilla

🚨 Possible illegal interception of the Global Sumud Flotilla could happen within the hour. Around 12 unidentified vessels are 5–15 miles away, with signal jamming and lost contact reported. pic.twitter.com/MDFVTZUU0Z — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Σημαντική η μαρτυρία του Τιάγκο Άβιλα, ο οποίος δήλωσε «μοιάζει με τα δηλωμένα ισραηλινά σχέδια και με τα όσα αναφέρονται στα ΜΜΕ για το τι θα συμβεί απόψε. Το σχέδιό τους είναι να παρέμβουν παράνομα στην αποστολή μας για να σπάσουμε την πολιορκία και να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή, καθώς αναμένεται ότι θα αναχαιτιστεί σε μια ώρα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τα ελληνικά σκάφη «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο»

Δείτε ζωντανά την πορεία του στόλου

«Είμαστε αποφασισμένοι»

Τα μέλη των πληρωμάτων του μεγάλου στόλου αλληλεγγύης που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 σκάφη με πάνω από 500 επιβαίνοντες (ακτιβιστές, βουλευτές, δικηγόρους) έχουν δηλώσει αποφασισμένα να μην υποκύψουν τις τακτικές εκφοβισμού του Ισραήλ και να φτάσουν στον προορισμό τους που δεν είναι άλλος από την Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες ημέρες, εξάλλου, το Global Sumud Flottila δέχθηκε σοβαρές πιέσεις από κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η ελληνική, προκειμένου να εγκαταλείψει την αποστολή του και να υποχωρήσει στις πολεμικές απειλές από το καθεστώς Νετανιάχου.

Σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, καθώς σκάφη εισήλθαν εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.