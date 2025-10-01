Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Πόλη της Γάζας
Καπνός μετά από χτύπημα του IDF στην πόλη της Γάζας

Η Χαμάς ζητά τροποποίηση όρων του σχεδίου Τραμπ - Θα απαντήσει σε δύο ή τρεις ημέρες

Η ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επισήμως, παρά το τελεσίγραφο Τραμπ - Νετανιάχου.

Την ώρα που ολοένα και περισσότεροι αφήνουν τους Παλαιστινίους στη τύχη τους, συντασσόμενοι με το εξαιρετικά μονόπλευρο και υπέρ του Ισραήλ, σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα η Χαμάς δεν έχει κάνει καμία επίσημη τοποθέτηση.

Η ισλαμιστική οργάνωση δέχεται πίεση και απειλές πανταχόθεν για να κάνει δεκτό ένα «πλάνο ειρήνευσης» που ενταφιάζει την προοπτική παλαιστινιακού κράτους και καλεί το κίνημα να παραδοθεί και να διαλυθεί.

Σύμφωνα, όμως, με το AFP, αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν ήδη εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία πάνω στα οποία ζητούν τροποποιήσεις, με τα βασικότερα να είναι το θέμα του αφοπλισμού της οργάνωσης, αλλά και του αποκλεισμού τους από τη Γάζα.

Η ίδια πηγή φέρεται να έχει δηλώσει στο πρακτορείο ότι η Χαμάς θα δώσει την απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ - Νετανιάχου το πολύ μέσα σε δύο με τρεις ημέρες. 

