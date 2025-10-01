Η Χαμάς ζητά τροποποίηση όρων του σχεδίου Τραμπ - Θα απαντήσει σε δύο ή τρεις ημέρες

Την ώρα που ολοένα και περισσότεροι αφήνουν τους Παλαιστινίους στη τύχη τους, συντασσόμενοι με το εξαιρετικά μονόπλευρο και υπέρ του Ισραήλ, σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα η Χαμάς δεν έχει κάνει καμία επίσημη τοποθέτηση.
Η ισλαμιστική οργάνωση δέχεται πίεση και απειλές πανταχόθεν για να κάνει δεκτό ένα «πλάνο ειρήνευσης» που ενταφιάζει την προοπτική παλαιστινιακού κράτους και καλεί το κίνημα να παραδοθεί και να διαλυθεί.
Σύμφωνα, όμως, με το AFP, αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν ήδη εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία πάνω στα οποία ζητούν τροποποιήσεις, με τα βασικότερα να είναι το θέμα του αφοπλισμού της οργάνωσης, αλλά και του αποκλεισμού τους από τη Γάζα.
Η ίδια πηγή φέρεται να έχει δηλώσει στο πρακτορείο ότι η Χαμάς θα δώσει την απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ - Νετανιάχου το πολύ μέσα σε δύο με τρεις ημέρες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας