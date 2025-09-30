«Ο κόσμος σκοτείνιασε» στο Αφγανιστάν μετά την επιβολή μπλακ άουτ στο διαδίκτυο

Οι Ταλιμπάν κλείνουν τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, μετά τη δέσμευσή τους για καταστολή των «ανήθικων δραστηριοτήτων».

Από την Δευτέρα το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με γενικευμένο μπλακ άουτ καθώς η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επέβαλε διακοπή των τηλεπικοινωνιών, εβδομάδες αφότου άρχισε να κόβει τις συνδέσεις οπτικών ινών του διαδικτύου.

Οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευτεί να διακόψουν οποιαδήποτε πρόσβαση στο πλαίσιο εκστρατείας κατά των «ανήθικων δραστηριοτήτων», προκαλώντας φόβους για περαιτέρω απομόνωση εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν υπό το όλο και πιο σκληρό καθεστώς.

Η παρατηρητική αρχή Netblocks ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι πολλά δίκτυα στη χώρα είχαν αποσυνδεθεί, ενώ επηρεάστηκαν και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ένα «ολικό μπλακ άουτ διαδικτύου» για τα 43 εκατομμύρια κατοίκους.

Αφγανοί στο εξωτερικό δήλωσαν στο CNN ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, ενώ το πρωί της Τρίτης τα δεδομένα πτήσεων έδειχναν ακυρώσεις αρκετών αφίξεων στην Καμπούλ.

«Από χθες δεν υπάρχει επικοινωνία με κανέναν», είπε ο 30χρονος Μοχάμαντ Χαντί (Mohammad Hadi), Αφγανός που ζει στο Νέο Δελχί από το 2019. «Δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσουμε, να ξέρουμε αν είναι ασφαλείς ή όχι». Ο Χαντί περιέγραψε πανικό ανάμεσα στη διασπορά, που ξαφνικά κόπηκε από τους δικούς της.

«Διαταράσσει τα πάντα. Όλα είναι συνδεδεμένα, τουλάχιστον μπορούσαμε να κάνουμε μια κλήση πριν», είπε.

Η Ουαχίντα Φαΐζι (Wahida Faizi), Αφγανή δημοσιογράφος που ζει στη Δανία, μίλησε για το προσωπικό κόστος της απώλειας επικοινωνίας με την οικογένειά της. «Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τότε που κόπηκε το διαδίκτυο στο Αφγανιστάν, αλλά για μένα μοιάζει σαν να πέρασε μια ζωή», είπε στο CNN. «Κάθε μέρα, μετά τη δουλειά, η φωνή της μητέρας και του πατέρα μου έφερνε γαλήνη στην καρδιά μου… Ίσως πάντα παραπονιόμασταν για το αργό ίντερνετ στο Αφγανιστάν, αλλά σήμερα κατάλαβα ότι ακόμη και οι αργές βιντεοκλήσεις ήταν τεράστια ευλογία».

Ο τηλεοπτικός σταθμός Tolo News ανέφερε ότι το μπλακ άουτ έχει πλήξει σοβαρά τη λειτουργία του. Τα διεθνή πρακτορεία Associated Press και AFP δήλωσαν επίσης ότι δεν έχουν επαφή με τα γραφεία τους στην Καμπούλ.

Νέοι περιορισμοί για τις γυναίκες

Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η ηγεσία των Ταλιμπάν, η οποία εδρεύει στην Κανταχάρ, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό τον μήνα οι αρχές απαγόρευσαν σε γυναίκες την είσοδο στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν ήδη απαγορεύσει κάποια επαγγέλματα σε γυναίκες, ενώ στα κορίτσια απαγορεύεται η φοίτηση στο σχολείο μετά το Γυμνάσιο.

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών όπως αυτά ερμηνεύονται από τον ισλαμικό νόμο.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Σανάμ Καμπίρι είπε ότι οι Ταλιμπάν έχουν ήδη κλείσει σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις για τις γυναίκες.

«Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που διαθέτουν για να καταπιέσουν τον λαό. Τι άλλο θέλουν από τον καταπιεσμένο λαό μας αυτοί οι άσχετοι άνδρες από τον προηγούμενο αιώνα», διερωτάται η Καμπίρι σε βίντεό της απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους.

Οι γυναίκες, που υφίστανται περιορισμούς στο να βγουν από το σπίτι τους για να εργαστούν, έχουν στραφεί στο Ίντερνετ για λόγους βιοπορισμού και αυτό τους επιτρέπει να εργάζονται από το σπίτι.

Το 2024 η Καμπούλ είχε εγκωμιάσει τα οφέλη του δικτύου οπτικών ινών, μήκους 9.350 χιλιομέτρων, που σε μεγάλο βαθμό κατασκευάστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη στήριξη των ΗΠΑ. Υποστήριζε μάλιστα τότε ότι ήταν «προτεραιότητα» των αρχών, ώστε η χώρα να ξεφύγει από τη φτώχεια και να προσεγγίσει το επίπεδο του υπόλοιπου κόσμου.