Τελεσίγραφο στη Χαμάς και από Ευρωπαίους, αντιδρούν οι Παλαιστίνιοι στο σχέδιο Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφρασε την «εμπιστοσύνη της στην ικανότητα» του Τραμπ να βρει «τον δρόμο προς την ειρήνη» • Αναλυτές χαρακτηρίζουν το σχέδιο ως ένα «δηλητηριώδες χάπι», με τον παλαιστινιακό λαό να καλείται να ζήσει... εκ νέου αιχμάλωτος.

Το περιβόητο σχέδιο για τον τερματισμό της σφαγής στη Γάζα από τον Ντόναλντ Τραμπ περιέχει το «δηλητηριώδες χάπι» της συνεχιζόμενης κατοχής του παλαιστινιακού λαού, σύμφωνα με τον Ομάρ Μπαντάρ, Παλαιστίνιο-Αμερικανό πολιτικό αναλυτή.

Ο Τραμπ ζητά την άνευ όρων παράδοση της Χαμάς, ενταφιάζοντας ταυτόχρονα την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.https://t.co/1D107zZyHX — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 29, 2025

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι δύσκολο σε αυτό το σημείο να εκτιμηθεί η πιθανή αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων που παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ. Εν αναμονή της απάντησης της παλαιστινιακής οργάνωσης που δήλωσε ότι θα το επανεξετάσει, οι αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες χαιρέτισαν την πρόταση - κάποιες με υπέρμετρο ενθουσιασμό, κάποιες με επιφυλάξεις.

Καλούνται να ζήσουν πάλι ως αιχμάλωτοι

Σύμφωνα με τον Ομάρ Μπαντάρ, υπάρχουν ορισμένα καλά σημεία στο σχέδιο, όπως το σημείο που αποκλείει την πιθανότητα προσάρτησης της Γάζας και εθνοκάθαρσης του πληθυσμού της από το Ισραήλ.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα «δηλητηριώδες χάπι» στην προτεινόμενη συμφωνία, «η οποία ουσιαστικά λέει ότι το Ισραήλ καταλαμβάνει επ' αόριστον μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας, χωρίς χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του και, ουσιαστικά, το Ισραήλ αποφασίζει μόνο του πότε μπορεί να νιώσει ότι θέλει να φύγει, κάτι που στην πραγματικότητα μπορεί να μην συμβεί ποτέ», είπε.

«Οι Παλαιστίνιοι καλούνται, για άλλη μια φορά, να ζήσουν ως αιχμάλωτος λαός υπό πλήρη και ολοκληρωτικό ισραηλινό έλεγχο, χωρίς καμία προοπτική να είναι ελεύθερος λαός στη χώρα του», σημείωσε.

«Και αυτή είναι απλώς μια συνταγή για μακροπρόθεσμη αποτυχία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιο κίνητρο έχει η Χαμάς για να το αποδεχτεί αυτό βραχυπρόθεσμα, παρά την τεράστια διπλωματική πίεση που είμαι σίγουρος ότι ασκείται εναντίον της», σχολίασε αναφορικά με τη Χαμάς.

Έτοιμες να συνεργαστούν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν «τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν «τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

Οι Ευρωπαίοι παίρνουν θέση

⇒ Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να αδράξουν αυτήν τη στιγμή για να δώσουν μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη». Oπως αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, «η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη. Οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν και όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

⇒ Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Εκφράζοντας την ελπίδα πως και το Ισραήλ θα αναλάβει τις δεσμεύσεις που του αναλογούν, ο Μακρόν υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως «η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από το να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους και να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο».

⇒ Το Λονδίνο «υποστηρίζει σθεναρά» τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

⇒ Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία έκανε λόγο για «φιλόδοξο σχέδιο για σταθεροποίηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας», θεωρώντας πως πρόκειται για «σημείο καμπής» στη σύγκρουση. Η Ρώμη προέτρεψε τα εμπλεκόμενα μέρη «να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να αποδεχθούν το σχέδιο».

⇒ Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι «επιτέλους, οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι μπορούν να ελπίζουν ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα». «Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η Χαμάς πρέπει να την εκμεταλλευθεί. Προτρέπω όλους εκείνους που μπορούν να επηρεάσουν τη Χαμάς να το κάνουν τώρα», τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Ο Μπλερ τρίβει τα χέρια του

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος προορίζεται να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει τη μεταβατική περίοδο στη Λωρίδα της Γάζας, χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ ως «τολμηρό και ευφυές».

Αυτό το σχέδιο «μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου» που μαίνεται εδώ και δύο χρόνια, δήλωσε.

Είχε διαρρεύσει άλλωστε, μήνες πριν, πως το Ίδρυμα του «αρχιτέκτονα» του πολέμου στο Ιράκ, συμμετείχε στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη «Γάζα-Ριβιέρα», μια Λωρίδα κομμένη και ραμμένα για δισεκατομμυριούχους και μεγαλοεπιχειρηματίες.

Παλαιστινιακές αντιδράσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις «ειλικρινείς και αποφασιστικές προσπάθειες» του Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας «εμπιστοσύνη στην ικανότητα» του Αμερικανού προέδρου να βρει τον «δρόμο προς την ειρήνη».

Αντιθέτως, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, κατήγγειλε πως το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανάφλεξη της περιοχής». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε υπογραμμίζει πως το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των ΗΠΑ όσα δεν κατάφερε να πετύχει με τον πόλεμο.

Επικαλούμενο διπλωματική πηγή, το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα πως το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία ενημέρωσε πως θα το μελετήσει προσεκτικά.

Αναλυτικά τα 19+1 σημεία του σχεδίου