Προκλητικό αίτημα Σμόντριτς για «απόλυτη ελευθερία κινήσεων» στη Γάζα

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου, μιλώντας για την ανάγκη για απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμόντριτς, σε μια προκλητική δήλωσή του στη πλατφόρμα «Χ» τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να διατηρήσει την «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα, ακόμα και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Η προκλητική δήλωση του ακροδεξιού ηγέτη έγινε πριν από την κρίσιμη συνάντηση που θα γίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός εκθέτει μια σειρά «κόκκινων γραμμών» που λέει ότι μετέφερε στον πρωθυπουργό. Ο Σμότριτς επανέλαβε τους τελευταίους μήνες την αντίθεσή του σε μια πιθανή συμφωνία με τη Χαμάς.

Σήμερα έκρινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει την «απόλυτη ελευθερία δράσης στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας». Επίσης αντιτίθεται στην επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως προτείνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταπολεμική περίοδο στη Γάζα. Αντιτίθεται και σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ, μεσολαβήτριας χώρας και συμμάχου των ΗΠΑ, στη μελλοντική διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα.

Τέλος ο Σμότριτς εξέφρασε την ελπίδα για αμερικανική υποστήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», η βιβλική ονομασία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ηγέτες για τη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Ο Νετανιάχου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υποστήριξη του κόμματος του Σμότριτς για να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, λίγο αφότου υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα. Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση και μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς τη Χαμάς.

Ως προς αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κατηγορηματικά βέτο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.